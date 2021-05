Apple Watch: la prochaine fonction de sauvetage? ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de

Depuis l’Apple Watch Series 4, un électrocardiogramme (ECG) peut être enregistré avec la montre Apple. Maintenant, le fabricant envisage apparemment une autre fonction potentiellement vitale. L’Apple Watch Series 8 pouvait lire la glycémie, ce qui est bien sûr particulièrement pratique pour les diabétiques.

À bien des égards, l’Apple Watch est actuellement la smartwatch la plus puissante du marché. Cela n’est pas seulement dû à la prise en charge étendue de l’application, mais également aux fonctions de santé telles que la possibilité de créer un ECG à 1 canal. Bien que d’autres montres intelligentes aient également emboîté le pas, Apple prépare probablement déjà le prochain coup d’État. En 2022, l’Apple Watch pourrait mesurer la glycémie, selon The Telegraph.

Siri comment suis-je ivre?

Les capteurs nécessaires pour cela proviennent de la société britannique Rockley Photonics, qu’Apple appelle l’un de ses plus gros clients. Les capteurs utilisent la lumière infrarouge pour obtenir diverses informations sur le sang de l’utilisateur. Cela inclut, par exemple, la concentration de glucose dans le sang. Une telle mesure de la glycémie a jusqu’à présent nécessité un échantillon de sang et un appareil de mesure spécial. Surtout pour les patients qui doivent mesurer leur glycémie sur une longue période de temps, la détermination par l’horloge serait un moyen beaucoup plus confortable.

Le groupe travaille également sur d’autres capteurs, notamment ceux utilisés pour surveiller les taux d’alcoolémie. Une telle fonctionnalité n’a pas encore été présentée dans une smartwatch et Apple pourrait jouer un rôle de pionnier ici. Selon Andrew Rickman, PDG de Rockley Photonics, les nouveaux capteurs seront utilisés dans les premiers produits de consommation à partir de 2022. Cependant, on ne sait pas si l’Apple Watch en fait partie.

La mesure de la pression artérielle est toujours manquante

Les smartwatches sont désormais livrées avec toutes sortes de capteurs. L’Apple Watch Series 6 prend en charge la détection des chutes, la mesure de l’oxygène dans le sang et la mesure de la fréquence cardiaque. Seule la mesure de la pression artérielle n’est pas encore disponible sur la Smartwatch Apple actuelle. La concurrence de Samsung a un petit pas en avant, même si la montre seule ne suffit pas non plus ici. Parce que pour déterminer la pression artérielle de manière fiable, vous devez étalonner la montre encore et encore avec un appareil de mesure.









accord

Apple iPhone 11

+ o2 gratuit M 20 Go mensuel / 24 mois: € 46,99

36,99 au magasin