Apple Watch en cinq couleurs: la refonte la plus extrême depuis des années ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de

sonos Cinq enceintes wifi - Blanc

L'enceinte la plus puissante pour le meilleur son. Profitez d'un son pur et enveloppant pour la musique et plus encore avec Five, réglé par le producteur de renommée mondiale Giles Martin. Vous le contrôlez avec l'application Sonos, Apple AirPlay 2 et plus. Basses profondes et champ sonore ultra large La conception acoustique de Five comprend trois woofers spécialement conçus, et la conception fermée empêche la réverbération et l'écho. Deux tweeters latéraux disposés avec précision créent un champ sonore ultra large et un son stéréo riche, tandis que le tweeter au centre offre une reproduction vocale optimale. Giles Martin, producteur de musique de renommée mondiale et à l'écoute professionnelle, a réglé Five avec la plus grande précision. Son stéréo Smart En position couchée, Five sépare automatiquement les canaux gauche et droit pour un son stéréo impressionnant. Lorsque vous placez deux enceintes en position verticale, chaque haut-parleur se transforme en