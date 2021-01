Apple Watch cesse de se charger: vous pouvez le faire

Montre Intelligente Femme,Moniteur de fréquence Cardiaque avec écran Couleur, IP68 étanche Réveil Automatique écran Montre Intelligente téléphone Mobile pour iPhone Android (Purple)

【Design Conception spéciale pour les femmes】:Une fois que vous avez défini les utilisateurs "femmes" dans l'application "H Band", vous pouvez voir la gestion de la période physiologique de la femme, elle vous incitera à définir la fonction du cycle féminin: uniquement la période menstruelle, préparer la période de grossesse. , période de grossesse et période mère. C'est votre assistant personnel en bonne santé 【Compatibilité étendue】: cette montre intelligente est compatible avec Bluetooth 4.0, Android 4.4, IOS8 ou un système supérieur, tel que l'iPhone, le Samsung Galaxy, le Samsung Note, Sony, le HTC, le Huawei, le Xiaomi, le ZTE, le Lenovo, l'Oppo, etc. 【Bon assistant pour votre condition physique】: Un écran coloré vous permettra de voir l'heure clairement, même sous le soleil. Suit vos pas, la distance parcourue, les calories brûlées, la fréquence cardiaque, le sommeil; et enregistrer des données à la fois dans l'application smartphone et regarder. 【Batterie IP68 et longue durée】: facile à connecter à vos smartphones, la durée moyenne d'utilisation est de 3-4 jours, en fonction de l'utilisation. Long temps d'attente 2-3 semaines. Utilisant IP68 imperméable, disponible pour le laver se laver les mains et même nager 【Ne manquez jamais un message important】 - Voir Appels et messages sur votre poignet: recevez des notifications d'appels, d'agenda, SMS et SNS (Facebook, WhatsApp, LinkedIn, Instagram et Twitter); ne manquez jamais les messages importants