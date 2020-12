Apple Watch a sauvé la vie d’un jeune de 25 ans

sur la photo: Zachary Zies (Photo: Facebook)

Ce n’est pas la première fois qu’une smartwatch contribue à sauver la vie du propriétairePourtant, chaque épisode contribue à renforcer l’idée qu’une telle technologie peut être utile à des millions de personnes. Le dernier épisode du genre concerne la smartwatch par excellence, ne serait-ce que parce que le best-seller: leMontre Apple d’Apple, qui a alerté un jeune patiente de 25 ans recommander un examen médical qui lui a sauvé la vie.

L’histoire est celle de Zachary Zies, un garçon américain de l’Ohio atteint d’ataxie de Friedreich, une maladie génétique qui cause des dommages progressifs au système nerveux chez les personnes touchées; la maladie peut provoquer des altérations même graves des fonctions cardiaques, c’est pourquoi l’alarme déclenchée par l’Apple Watch n’est pas passée inaperçue. Grâce à ses capteurs de fréquence cardiaque, le gadget a en effet détecté un fréquence cardiaque beaucoup plus élevée à la normale: environ 210 battements par minute, contre les 6o normalement exprimés au repos par un cœur sain. L’appareil a ensuite envoyé une notification au propriétaire, l’avertissant que quelque chose dans son rythme cardiaque n’allait pas dans le bon sens.

Zies, pour sa part, a reçu la notification de la montre avec inquiétude et a décidé qu’il valait la peine de se précipiter chez le médecin pour une analyse, et après un examen plus approfondi, il a confirmé que la valeur élevée trouvée était une cloche. alarme qui ne doit pas être ignorée. Après lui avoir diagnostiqué un fibrillation auriculaire non traitable avec l’usage de drogues, son médecin l’a en fait soumis à une opération ablation par cathéter – une procédure qui désactive la zone du cœur qui provoque des arythmies en provoquant une cicatrice dans la zone touchée.

L’opération n’est pas particulièrement invasive, à tel point qu’elle est souvent réalisée sous anesthésie partielle et permet aux patients de rentrer chez eux en quelques heures. C’est ce qui est arrivé à Zachary, que une fois rétabli, il a voulu raconter son histoire en ligne et dans les journaux. qui s’y est immédiatement intéressé.