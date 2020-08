Apple Watch 6 and Co.: C’est pourquoi aucune Smartwatch ne peut reconnaître Corona

L’une des fonctionnalités suspectes les plus intéressantes de l’Apple Watch 6 est le soi-disant suivi SpO2. Selon divers rapports des médias, la détermination de la teneur en oxygène dans le sang pourrait aider au diagnostic des maladies corona. Selon toute vraisemblance, ce ne sera pas le cas.

Tout d’abord: l’Apple Watch 6 ne sera en aucun cas le premier portable capable de mesurer la teneur en oxygène de votre sang. Les trackers de fitness de Garmin, Fitbit, Huawei et Honor sont capables de le faire depuis longtemps.

Et le tout nouveau Xiaomi Mi Band 5 propose également un capteur SpO2 (oxymètre de pouls). Cependant, aucun de ces appareils n’est vraiment capable de diagnostiquer la corona ou même de la signaler de manière fiable. Pourquoi donc?

Apple Watch 6: ne convient pas comme détecteur corona

Une saturation en oxygène du sang trop faible est en effet une indication d’une maladie corona. Cependant, les trackers de fitness et les smartwatches ne sont pas en mesure de mesurer assez précisément la teneur en oxygène de votre sang. “Les capteurs ne sont généralement pas assez précis. C’est la principale limitation”, explique João Paulo Cunha de l’Université de Porto à Wired. Selon le professeur de génie électrique et de génie informatique, le suivi SpO2 des appareils portables ne répond pas aux exigences médicales.

C’est également la raison pour laquelle Fitbit ne fait pas la promotion de la fonctionnalité de manière plus agressive. En fait, la société n’a pas activé la fonction sur de nombreux appareils depuis longtemps, même si cela aurait été techniquement possible.

L’Apple Watch 6 ne pourra probablement pas non plus reconnaître Corona. Seule à cause d’une propriété qu’elle partage avec toutes les autres smartwatches: elle se porte au poignet. Les oxymètres de pouls médicaux, en revanche, sont attachés aux doigts, aux orteils ou aux lobes d’oreille. Ces points sont bien mieux adaptés à la détection de la saturation en oxygène du sang. Car ici, la lumière LED émise d’un côté de l’appareil atteint mieux le capteur de lumière de l’autre côté.

Apple Watch 6: SpO2 probablement plus pour le suivi du sommeil

De plus, la précision du suivi de la SpO2 diminue lorsque la personne examinée se déplace. Comme le montrent diverses études, cela peut conduire à d’importants écarts de données. Cela rend la fonction inappropriée pour surveiller la saturation en oxygène du sang 24 heures sur 24. Pour cette raison, les fabricants de trackers de fitness et de smartwatches recommandent le suivi de la SpO2 principalement pour la surveillance du sommeil.

Parce que pendant la nuit, vous ne bougez généralement que peu. Avec l’Apple Watch 6, la valeur SpO2 devrait également jouer un rôle, notamment pour le suivi du sommeil. Par exemple, la montre peut vous alerter en cas d’apnée du sommeil.

João Paulo Cunha voit le plus grand potentiel ici: c’est le domaine dans lequel «tous ces appareils portables ont vraiment une chance». Parce que pendant le sommeil, les appareils portables pourraient fournir de «très bonnes» données.

Reconnaissez-vous corona dans votre sommeil?

Alors pourquoi l’Apple Watch 6 ou le tracker de fitness ne peuvent-ils pas reconnaître facilement Corona pendant que l’utilisateur dort? Le problème est apparemment que la saturation en oxygène du sang diminue lentement sur une période plus longue ici ou dans d’autres maladies respiratoires (chroniques) telles que la MPOC. Les appareils portables ne peuvent pas détecter de manière fiable de tels changements. Avec l’apnée du sommeil, en revanche, la respiration s’arrête brusquement. En conséquence, les changements de SpO2 peuvent être reconnus en 30 à 60 secondes.

Non seulement une détermination inexacte de la SpO2

En général, vous ne devriez pas faire confiance aveuglément à vos smartwatches et trackers de fitness. «Même les capteurs de fréquence cardiaque ne sont pas très précis», prévient João Paulo Cunha. Des recherches ont montré que de nombreux appareils portables mesurent votre pouls de manière imprécise. L’Apple Watch est l’une des rares montres intelligentes sur lesquelles vous pouvez compter.

Surtout pour les personnes à la peau plus foncée, l’Apple Watch enregistre la fréquence cardiaque de manière plus fiable que presque tous les autres appareils portables. Nous expliquerons pourquoi c’est le cas ailleurs