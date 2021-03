Apple vous permet déjà d’exporter toutes les photos et vidéos d’iCloud vers Google Photos: voici comment cela fonctionne

Les utilisateurs qui utilisent le cloud Apple pour stocker leurs photos maintenant ils peuvent les exporter directement vers Google Photos. La société de Cupertino a publié un outil qui automatise le processus, ce qui est logique car 1) Apple et Google font partie du projet de transfert de données et 2) le Digital Markets Standard, qui encourage l’interopérabilité et facilite le changement de plate-forme.

L’outil est disponible en Australie, au Canada, dans l’Union européenne, en Islande, au Liechtenstein, en Nouvelle-Zélande, en Norvège, en Suisse, au Royaume-Uni et aux États-Unis pour les transferts vers Google Photos. Il convient de noter que faire le transfert de fichiers ne supprime pas les copies stockées dans iCloud, mais les copie dans Google Photos.

D’iCloud à Google Photos

Jusqu’à il y a quelques mois, Google Photos était un service très succulent pour stocker des images, car offert un stockage illimité gratuit de haute qualité (appliquant, oui, une certaine compression). Cependant, Google a décidé de supprimer cette option et, à partir de juin, toutes les photos téléchargées sur le service occuperont de l’espace sur Google One. Cependant, toutes celles qui sont déjà téléversées ou téléversées jusque-là ne compteront pas, donc, au moins jusqu’en juin, les choses continuent comme avant.

Cela dit, le processus pour exporter des images Google Photos vers iCloud c’est extrêmement simple. Nous devons simplement accéder à privacy.apple.com, nous connecter avec l’identifiant Apple et suivre les étapes suivantes:

Nous sélectionnons « Transférer une copie de vos données « .

« . Le nombre d’images et de vidéos que nous avons stockées apparaîtra, ainsi qu’un menu déroulant pour choisir le service. Seule Google Photos apparaît , nous le sélectionnons donc.

, nous le sélectionnons donc. Nous choisissons les documents (vidéos, images ou les deux) que nous souhaitons transférer.

Nous vérifions que nous avons suffisamment d’espace (Apple nous donne le poids des fichiers).

Nous nous connectons avec le compte Google et nous autorisons Apple.

et nous autorisons Apple. Nous sélectionnons « Confirmer le transfert« .

Une fois cela fait, les images et les vidéos commenceront à être transférées vers Google Photos, un processus qui peut prendre entre trois et sept jours, en fonction du nombre de fichiers à transférer. Maintenant, vous devez prendre en compte certaines choses qu’Apple expose dans son document de support et ce sont les suivantes:

« Le transfert comprend des copies de photos et de vidéos que vous stockez dans Photos iCloud, associées à votre identifiant Apple. Les formats incluent: .jpg, .png, .webp, .gif, certains fichiers RAW, .mpg, .mod ,. mmv Fichiers .tod, .wmv, .asf, .avi, .divx, .mov, .m4v ,. 3gp, .3g2, .mp4, .m2t, .m2ts, .mts et .mkv.

Seule la modification la plus récente de la photo est transférée et non la version originale. Les doublons apparaissent comme une seule photo.

Dans la mesure du possible, les photos sont transférées avec vos albums. Les vidéos sont transférées séparément, sans leurs albums.

Une fois transférés vers Google, les noms des albums et des fichiers vidéo commencent par « Copie de ».

Certains contenus, y compris les albums partagés, les albums intelligents, le contenu de diffusion de photos, les photos en direct, certaines métadonnées et les photos et vidéos stockées dans d’autres dossiers ou emplacements, ne sont pas du tout transférés. «

D’autre part, il ne faut pas oublier que Les albums Google Photos sont limités à 20 000 photos par album. Si nous passons un album iCloud avec plus de 20 000 photos, les images supplémentaires seront exportées, mais elles ne seront pas ajoutées à l’album.

Actuellement, il est uniquement possible d’envoyer du contenu à Google Photos, mais pas à d’autres services comme OneDrive ou Amazon Photos. Si l’utilisateur a des photos et des vidéos sur Facebook, depuis 2019, il est également possible de transférer ces images et vidéos vers Google Photos. Pour ce faire, il vous suffit de suivre ce tutoriel.