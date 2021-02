Apple vient de breveter un câble de charge qui ne casse pas

Il semble que les câbles Lightning détruits seront très bientôt de l’histoire … Apple en prépare un incassable!

Nous savons déjà qu’Apple est déterminé depuis des années à éviter le connecteur USB Type-C standard de son iPhone, ce que beaucoup de ses utilisateurs ne comprennent même pas et que même la Commission européenne étudie déjà au cas où cela serait possible. les forcer à remplacer leurs câbles et connecteurs Foudre, mettant en œuvre au moins en Europe celles déjà standardisées.

Plus frustrant, si possible, est de vous avoir acheté un tout nouveau smartphone Apple chez plus de 1000 euros, et que votre câble Foudre ne survivent pas plus de quelques mois à s’effilocher et finissant complètement détruit, et cela sans avoir besoin de trucs fantaisistes et en faire une utilisation normale avec, simplement avec la flexion habituelle lors de la connexion sur l’iPhone.

Apple le sait c’est l’une des plaintes les plus amères de ses utilisateurs, peu disposé à payer les 25 euros que le géant de Cupertino facture dans son magasin pour un remplacement de câble, donc selon Apple Insider et Engadget, ils se sont mis au travail développer un câble Foudre meilleure qualité qui ne se cassera pas dans quelques mois avec une utilisation normale des appareils.

Triomphe d’Apple sur le « territoire de Huawei »: vend 18 millions d’iPhone 12 en trois mois

En fait, c’est que le brevet est déjà déposé décrivant un câble qui ne s’effiloche pas, et qu’il devrait remplacer le manchons fournis pour améliorer la rigidité câbles en particulier à leurs extrémités, où ils s’insèrent dans le connecteur, une solution d’urgence qui ajoute de l’épaisseur et selon Apple lui-même, il ne soulage pas les tensions souffert par le câble lui-même.

Selon le nouveau design qu’ils préparent à Cupertino, l’idée est présentent différents niveaux de rigidité dans chacune des sections longitudinales du câble, offrant une section flexible, une autre complètement rigide et une troisième dans un équilibre qui devrait Protégez ces effilochés et déchirés définitivement.

De toute évidence, un brevet a été déposé ne garantit pas que le produit arrivera commercialement, mais qu’Apple travaille sur une amélioration de ses câbles suggère que à Cupertino, ils sont conscients du problème et ils travaillent pour le résoudre d’une manière ou d’une autre.

Encore plus important maintenant que ils économisent le chargeur mural dans les packages de vente de leurs smartphones, y compris uniquement ces câbles Foudre qui ne laissent pas un si bon goût dans la bouche comme l’expérience agréable d’utiliser l’un des derniers iPhone … Bonne nouvelle, en tout cas, voir ce brevet!

Un ingénieur Google vous explique comment pirater un iPhone… sans le toucher!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂