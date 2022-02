Apple veut empêcher le suivi secret par les AirTags

Apple veut empêcher que les AirTags ne soient utilisés pour le harcèlement et le suivi secret de personnes à l’avenir. Cependant, les mises à jour prévues pourraient affecter d’autres utilisations des balises.

Quand Apple a présenté les AirTags au printemps dernier, il n’y avait pas que des voix positives. Les critiques ont noté que les petits trackers pourraient également être utilisés pour traquer les gens. En fait, les rapports selon lesquels les AirTags sont également utilisés pour traquer les gens semblent augmenter. Apple répond maintenant avec une mise à jour.

Les AirTags sont également utilisés par les harceleurs

Les AirTags ont été configurés dès le départ de manière à ce que les personnes qui recevaient un tracker sans être remarquées soient averties par un bip du tracker lui-même ou par une notification sur leur téléphone portable. En pratique, cependant, ce mécanisme s’est apparemment avéré peu fiable, d’autant plus que les amateurs ont depuis longtemps réussi à désactiver la tonalité de signal de l’AirTag à l’aide d’un hack matériel.

Apple veut transmettre les données des harceleurs aux autorités

Maintenant, Apple aimerait apporter des améliorations à ce stade. Dans une déclaration sur son site Web, la société avertit que toute personne utilisant un AirTag pour traquer une autre personne peut être passible de poursuites. Apple se réserve le droit de coopérer avec les autorités dans les cas où une personne a été harcelée à l’aide d’AirTag et de divulguer les données stockées dans l’identifiant Apple concernant l’identité du harceleur.

De plus, Apple souhaite développer diverses mises à jour qui devraient rendre plus difficile le harcèlement à l’aide d’AirTags. Au cours de l’année, l’iPhone 11, l’iPhone 12 et l’iPhone 13 auront la possibilité d’utiliser la fonction « Recherche exacte » pour trouver la position exacte de l’AirTag de quelqu’un d’autre. De plus, les AirTags qui se déplacent avec des étrangers sur une plus longue période de temps devraient émettre un signal sonore pour attirer l’attention sur eux.

La protection contre le vol avec les AirTags devient difficile

Apple a également mis à jour les avis de confidentialité que les utilisateurs doivent accepter lors de la configuration des AirTags. Cependant, on peut se demander si les harceleurs potentiels peuvent être dissuadés de le faire. En général, les mises à jour prévues pourraient signifier que les AirTags ne pourront plus guère être utilisés pour la protection contre le vol à l’avenir. Parce qu’un voleur devrait également avoir moins de problèmes pour retrouver et désactiver les trackers.