Apple veut créer de l’espace pour des batteries plus grosses avec des puces plus petites

Selon un nouveau rapport, Apple prévoit d’installer des composants plus petits dans les iPhones, iPads et MacBooks à l’avenir. Le fabricant aimerait gagner de la place pour des batteries plus grosses. Avec des composants dits passifs intégrés, les nouvelles puces devraient devenir encore plus fines.

La durée de vie de la batterie des appareils Apple devrait s’améliorer à l’avenir malgré leur conception mince. Comme le rapporte DigiTimes (via Macrumors) :

Apple prévoit « d’augmenter considérablement » l’utilisation de ce que l’on appelle les « IPD » (« Integrated Passive Devices ») pour les puces périphériques dans ses propres produits. Les partenaires de fabrication d’Apple, TSMC et Ankor, en bénéficieraient également financièrement.

Les IPD rendent les puces plus légères et plus puissantes

En utilisant des IPD sur des puces périphériques, l’épaisseur et la surface des puces peuvent être réduites. Dans le même temps, il ne devrait pas y avoir de perte de performance, bien au contraire.

Les composants passifs intégrés devraient même pouvoir augmenter les performances des puces, écrit Macrumors.

Les IPD sont des composants électroniques tels que des résistances, des condensateurs ou des bobines qui sont logés dans un seul boîtier ou substrat. La société souhaite utiliser l’espace qu’Apple gagne grâce à l’utilisation d’IPD dans ses appareils pour des batteries plus grandes avec des capacités plus élevées.

Le rapport DigiTimes ne révèle pas exactement quand les plus petites puces seront utilisées dans les iPhones, iPads et MacBooks. Cependant, Apple aurait déjà approuvé la production en série d’IPD par son partenaire de fabrication TSMC.

La pénurie de puces pourrait retarder la sortie de l’iPhone 13

Alors qu’Apple semble déjà avoir mis le cap sur la production des futurs iPhones, la firme californienne est aux prises avec des problèmes dans la production de l’iPhone 13. Le goulot d’étranglement mondial du silicium et la pénurie de puces qui en résulte pourraient signifier que la sortie de l’iPhone 13 est retardée.

Pour l’instant, Apple n’a pas encore officiellement commenté un éventuel report. Cependant, la société a indiqué l’année dernière que la nouvelle génération d’iPhone pourrait être retardée.