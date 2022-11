Apple veut ça "salut siri"-Commande à travers une plaine "Siri" remplaçant

Apple prévoit apparemment un changement fondamental pour Siri. L’assistant linguistique devrait bientôt simplement écouter le discours « Siri » – sans mot déclencheur précédent. Cependant, les utilisateurs d’Apple devront probablement patienter encore un peu pour cette simplification.

« Hey Siri » devrait devenir un simple « Siri ». Apple y travaille depuis des mois, rapporte Mark Gurman, rédacteur en chef de Bloomberg, dans son numéro actuel de sa newsletter Power On (via 9to5Mac). C’est « un défi technique qui nécessite beaucoup de formation en IA et de programmation de base ».

Apple teste actuellement la simplification des commandes de son assistant linguistique auprès des employés et collecte ainsi les données de formation nécessaires à l’intelligence artificielle. Il est important que Siri comprenne son nom avec de nombreux accents et dialectes différents.

Siri devrait rattraper la concurrence – en 2023 ou 2024

Apple souhaite également améliorer l’intégration de Siri avec des applications et des services tiers, selon Gurman. De plus, la compréhension générale de l’assistant linguistique est en cours d’élaboration. Le discours Siris devrait mieux fonctionner et les commandes devraient être implémentées de manière plus fiable.

Le fait qu’Apple travaille sur une manière plus simple d’adresser Siri tient aussi à la concurrence, qui a parfois une longueur d’avance : l’Alexa d’Amazon écoute déjà un simple « Alexa » – sans mot déclencheur préalable. Si Apple devait emboîter le pas, la société serait au moins un peu en avance sur Google Assistant. Cela s’appelle toujours « Hey Google » ou « Okay Google ».

Cependant, comme ce changement apparemment simple est un défi technique majeur, une mise à jour correspondante de Siri n’est pas attendue avant 2023. Selon le déroulement des tests actuels, il est également possible que Siri n’écoute de manière fiable un discours simplifié qu’en 2024.