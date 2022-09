Apple va retarder certaines précommandes d’iPhone 14 Pro initialement promises pour la livraison le jour du lancement

16 septembre 2022 13:42:58 IST

Un tas d’appareils de la gamme iPhone 14 sont censés être livrés aujourd’hui, soit le 16 septembre, aux clients qui ont précommandé leurs appareils juste après leur annonce.

Cependant, un rapport a fait surface en ligne qui suggère qu’Apple pourrait devoir retarder un tas de précommandes d’iPhone 14 Pro qu’ils avaient reçues.

À chaque événement de lancement, Apple est en fait très prudent et conservateur avec les estimations d’expédition pour les nouveaux appareils. Habituellement, Apple propose aux acheteurs une livraison ultérieure, puis bat cette estimation, faisant croire aux clients que leurs commandes sont arrivées bien avant l’heure. Le géant de la technologie basé à Cupertino est rarement dans une position où la société a promis aux acheteurs une livraison le jour du lancement, mais a ensuite été contrainte de retarder cette livraison.

Le lancement de la gamme iPhone 14 a été un peu difficile. La semaine dernière, lorsqu’Apple a commencé à prendre des précommandes, l’Apple Store en ligne et l’application Apple Store ont tous deux été confrontés à des pannes majeures, principalement en raison d’un nombre sans précédent de clients se précipitant pour passer leurs commandes. En conséquence, certaines personnes n’ont pas pu passer leurs commandes du tout, tandis que d’autres ont accidentellement passé plus d’une commande.

Des rapports font surface sur les réseaux sociaux selon lesquels Apple retarde certaines commandes d’iPhone 14 Pro et d’iPhone 14 Pro Max initialement prévues pour une livraison le 16 septembre. Dans la plupart des cas, Apple repousse ces dates de livraison estimées d’environ une semaine au 23 septembre. Certains acheteurs ont été informés plus tôt cette semaine des retards, tandis que d’autres n’ont été informés qu’aujourd’hui.

Ces retards n’affectent que les clients qui avaient commandé l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max modèles, cela aussi des variantes 128 Go et 256 Go. La plupart des clients qui ont commandé les variantes 512 Go et 1 To sont prêts à recevoir leurs appareils à temps.

Les clients qui ont passé leurs commandes pour la version de base de l’iPhone 14 ne sont pas confrontés à de tels retards. Quant à l’iPhone 14 Plus, Apple commencera à les livrer le 7 octobre. De plus, Apple n’a pas reçu que de nombreuses précommandes de l’iPhone 14 Pluspour commencer.

Actuellement, la plupart des variantes de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max citent des estimations de livraison de la mi-fin octobre via l’Apple Store en ligne.

