Apple va réduire la commission de l’App Store de 30 à 15% pour les développeurs dont le chiffre d’affaires annuel peut atteindre 1 million de dollars

19 nov.2020

Apple réduira de moitié les commissions de son App Store pour la plupart des développeurs à partir de l’année prochaine, au milieu d’un débat de plus en plus intense sur la question de savoir si le fabricant d’iPhone a utilisé les frais pour engraisser injustement ses bénéfices et étouffer ses rivaux en concurrence avec sa propre musique, vidéo et autres services d’abonnement. La concession annoncé mercredi abaissera les commissions d’Apple pour les abonnements in-app et autres achats du taux de 30% en vigueur depuis 2008 à 15%, à compter du 1er janvier.

Mais la remise ne s’appliquera qu’aux développeurs dont les revenus de l’App Store atteignent jusqu’à 1 million de dollars par an – un seuil qui exclut les fabricants de certaines des applications les plus populaires téléchargées sur les iPhones, iPads et autres appareils Apple.

Ce groupe comprend deux des critiques les plus féroces d’Apple, le service de streaming musical Spotify et Epic, le créateur du célèbre jeu vidéo Fortnite.

Ces deux sociétés ont contribué à susciter un examen de plus en plus minutieux des pratiques d’App Store d’Apple auprès des législateurs et des régulateurs aux États-Unis et en Europe. Apple vend des services de streaming musical et vidéo qui ont contribué à compenser le ralentissement des revenus iPhone ces dernières années.

Les commissions de l’App Store alimentent la division des services d’Apple, qui a vu son chiffre d’affaires grimper de 16% à près de 54 milliards de dollars au cours du dernier exercice financier de la société se terminant en septembre. Seules les ventes d’iPhone génèrent plus de revenus pour Apple que les services.

Apple conçoit sa réduction des frais comme un moyen d’aider la plupart des entreprises qui fabriquent environ 1,8 million d’applications dans son magasin pendant la période économique difficile provoquée par la pandémie. Environ 98% des développeurs d’applications génèrent moins de 1 million de dollars de revenus par an, selon la société d’analyse mobile. SensorTower.

Mais la commission réduite ne laissera probablement pas beaucoup de brèche dans les revenus d’Apple. En effet, les petits développeurs en ligne pour se qualifier pour la réduction ne contribuent qu’à environ 5% des revenus de l’App Store d’Apple, selon les estimations de SensorTower.

L’analyste de Moody’s, Raj Joshi, a prédit que la commission réduite réduirait les revenus annuels d’Apple de moins de 1% tout en achetant plus de bonne volonté à l’entreprise auprès des développeurs d’applications et peut-être des régulateurs. «Cette décision atténuera dans une certaine mesure les risques liés à l’examen réglementaire mondial croissant de la tarification et du modèle commercial de l’App Store», a déclaré Joshi.

C’est probablement l’une des raisons pour lesquelles les investisseurs ne semblaient pas inquiets de la prochaine réduction des frais d’Apple. Les actions de la société ont glissé de 1% pour clôturer mercredi à 118,03 €.

Spotify s’est moqué des commissions inférieures d’Apple en les qualifiant de «vitrine» visant à décourager les régulateurs de sévir contre ses pratiques. « Cette dernière décision démontre en outre que leurs politiques de l’App Store sont arbitraires et capricieuses », a déclaré Spotify dans un communiqué.

Le Match Group, qui possède des sites de rencontres en ligne populaires, a également critiqué Apple dans une déclaration demandant à quel point les commissions réduites aideront. «Si vous parvenez à augmenter vos revenus de plus d’un million de dollars, ils doublent leur réduction – arbitrairement – ce qui rend encore plus difficile pour la startup de continuer à se développer», a déclaré Match.

Epic continue de poursuivre une action en justice qu’elle a déposée contre Apple plus tôt cette année dans le but d’obtenir le droit de vendre des produits dans ses applications sans avoir à payer les frais d’Apple.

Pendant ce temps, un groupe appelé Coalition for App Fairness, une organisation à but non lucratif basée à Washington, appelle à un «traitement équitable» dans la façon dont les géants de la technologie gèrent leurs magasins d’applications. Ses membres incluent Epic, Spotify, le fabricant d’applications de rencontres en ligne Match Group, et d’autres membres, notamment Tile, Basecamp, ProtonMail et des associations européennes de l’industrie des médias.

Et les régulateurs européens enquêtent sur la boutique d’applications mobiles et la plate-forme de paiement d’Apple en raison de leurs pratiques qui faussent la concurrence, dans le cadre de la bataille de l’UE contre la domination des grandes entreprises technologiques.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a présenté les réductions de frais comme une mesure mutuellement avantageuse pour toutes les personnes impliquées.

«Nous lançons ce programme pour aider les propriétaires de petites entreprises à écrire le prochain chapitre de la créativité et de la prospérité sur l’App Store», a déclaré Cook dans un communiqué.

Plus de détails sur les commissions réduites seront publiés le mois prochain.

