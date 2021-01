Apple va développer un iPhone pliable avec une charnière invisible

Apple aurait commencé à travailler tôt sur un iPhone pliable. Cela prendra un certain temps avant la sortie – même un prototype complet n’est pas disponible pour le moment.

C’est ce que rapporte l’expert Apple Mark Gurman du magazine d’information Bloomberg. En conséquence, Apple est en train de développer un iPhone pliable, mais cette phase n’a jusqu’à présent pas dépassé l’écran, disent-ils. Jusqu’à présent, il n’y a même pas eu de prototype. Apple discute actuellement de plusieurs tailles d’écran possibles pour un appareil pliable, y compris un modèle qui, une fois ouvert, serait de taille similaire à l’iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces.

Charnière largement invisible?

La charnière du mécanisme de pliage doit être largement invisible, tandis que l’électronique doit être installée sous l’écran si possible – et non, comme c’est généralement le cas, dans une charnière visible qui relie deux écrans. Cependant, selon Bloomberg, le processus de développement n’est pas très avancé, de sorte qu’une sortie est soit « dans de nombreuses années », soit même ne jamais avoir lieu. Actuellement, Apple se concentre clairement sur les mises à niveau de l’iPhone et de l’iPad pour 2021.

iPhone 13 probablement une mise à niveau « S »

Cependant, l’iPhone 13 n’obtiendra aucun changement majeur dans la conception, ce qui signifie que le prochain iPhone sera également connu en interne sous le nom de version « S ». Il pourrait encore y avoir des innovations, notamment avec le système de reconnaissance biométrique: Apple teste ici une reconnaissance Touch ID qui s’installe directement sous l’écran. La reconnaissance d’empreintes digitales pourrait être utilisée comme méthode de déverrouillage supplémentaire en plus de Face ID et représenter une alternative bienvenue, en particulier en période de masques.