Apple va commencer à fabriquer ses propres écrans pour iPhone et Apple Watch, abandonnera des partenaires comme Samsung

Apple est allumé une frénésie pour rompre les liens avec ses fournisseurs tiers et réduire sa dépendance à leur égard. À cet effet, le géant de la technologie basé à Cupertino prévoit de commencer à fabriquer des écrans pour ses propres appareils et de couper les liens avec Samsung et LG.

Apple commencera à fabriquer ses propres écrans personnalisés pour les appareils mobiles comme l’iPhone et Apple et prévoit de commencer à les utiliser dès 2024. Selon un rapport de Bloomberg, cette décision est conforme aux efforts d’Apple pour réduire sa dépendance vis-à-vis d’autres partenaires technologiques.

Habituellement, les sources Apple affichent des panneaux pour l’iPhone et l’Apple Watch, principalement de Samsung et LG. Apple a également quelques autres fournisseurs Japan Display, BOE Technology et Sharp.

Apple entamera la transition avec le niveau supérieur des montres Apple, à partir de 2024. Dans ce cadre, l’Apple Watch passera également des écrans OLED aux écrans micro-LED. Apple « prévoit d’apporter éventuellement les écrans à d’autres appareils, y compris l’iPhone ».

Cela signifie que par rapport à la génération actuelle d’Apple Watch, les montres de nouvelle génération offriront des écrans beaucoup plus lumineux et des couleurs plus vives, avec de meilleurs angles de vision.

L’effort est dirigé au sein d’Apple par Wei Chen, le chef du groupe de technologie d’affichage d’Apple. Ce groupe opère au sein de la division Hardware Technologies de John Srouji.

Apple avait intensifié ses efforts pour passer de la micro-LED à la LED en 2018 et avait prévu de sortir son premier produit micro-LED au début de 2020. Cependant, le projet rencontrait un certain nombre de problèmes, principalement en raison des coûts élevés et de quelques autres défis techniques. Pour cette raison, il est possible que l’objectif de 2024 défini aujourd’hui soit repoussé jusqu’en 2025.

Apple a prévu d’abandonner la plupart de ses partenaires technologiques et a déjà abandonné Qualcomm et Broadcom en tant que partenaires pour la connectivité sans fil comme le WiFi, la 5G et le Bluetooth. Auparavant, Apple avait également abandonné Intel et ses processeurs, et avait continué à concevoir et créer leurs propres processeurs Apple Silicon pour Mac à partir de 2020.

Apple s’appuiera toujours sur des fournisseurs externes et d’autres partenaires de fabrication pour gérer la production de masse de ses écrans, mais il a « conçu les nouveaux écrans et conçu leur processus de fabrication » entièrement en interne.

