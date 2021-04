Apple: un iPhone climatiquement neutre à venir en 2030 ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de

Apple a beaucoup investi dans la protection de l’environnement ces dernières années et est donc totalement neutre pour le climat depuis avril 2021. Désormais, le pionnier du smartphone veut s’assurer que ses fournisseurs ne laissent pas non plus d’empreinte carbone et que la production d’iPhone sera complètement convertie aux énergies renouvelables d’ici 2030.

Apple s’est fixé comme objectif de produire exclusivement des iPhones, iPads et autres climatiquement neutres à partir de 2030. Selon sa propre déclaration, l’entreprise elle-même n’a pas laissé d’empreinte carbone depuis le début du mois d’avril. Tous les magasins, bureaux et data centers du pionnier du smartphone sont alimentés en électricité verte issue d’énergies renouvelables. Mais pour produire réellement un iPhone climatiquement neutre, tous les fournisseurs doivent modifier leur production.

affichage







Apple iPhone 12

+ o2 gratuit M Boost 40 Go

+ Apple AirPods Pro Bords en aluminium de qualité spatiale (iPhone dans un nouveau design)

Écran OLED Super Retina XDR de 15,5 cm (1170 x 2532 pixels à 460 ppp)

Volume de données LTE de 40 Go (avec jusqu’à 225 Mbit / s) mensuel / 24 mois: 67,99 €

62,99 au magasin

Un iPhone climatiquement neutre en bonne voie

Selon sa propre déclaration, Apple est l’un des investisseurs les plus importants dans les projets d’électricité verte. En 2015, l’entreprise a déclaré des émissions d’environ 38,4 millions de tonnes de CO2, rien de plus aujourd’hui. Cela a également convaincu les partenaires de rejoindre le plan. Au total, 110 entreprises se sont déjà engagées à participer à la stratégie d’Apple.

L’objectif déclaré de produire des iPhones de manière climatiquement neutre d’ici 2030 pourrait en fait être mis en œuvre d’ici quelques années. Afin d’accélérer et de faciliter la transition, Apple oblige non seulement ses fournisseurs à conclure des tarifs d’électricité verte, mais s’investit également dans l’énergie éolienne et solaire afin qu’il y ait suffisamment d’énergie verte pour tout le monde à l’avenir.

Les pommiers plantent des arbres pour compenser le CO2

Apple n’est pas encore satisfait de son engagement en faveur de l’électricité verte. L’entreprise vise à éliminer au moins un million de tonnes de CO2 de l’atmosphère chaque année. À cette fin, il a mis en place ce que l’on appelle le «Restore Fund» avec Conservation International et la banque d’investissement Goldman Sachs.

Apple est fier d’être neutre en carbone et d’ici 2030, nos produits et notre fabrication le seront également. Nous franchissons une nouvelle étape aujourd’hui avec un fonds de 200 millions de dollars pour investir dans les forêts en activité, l’un des meilleurs outils de la nature pour éliminer le carbone.🌳🌎 https://t.co/HCWyE0vbIF – Tim Cook (@tim_cook) 15 avril 2021

Avec 200 millions de dollars américains, les investisseurs veulent faire avancer divers projets de reboisement afin qu’il y ait plus d’arbres sur notre planète qui lient les émissions de CO2 de nos usines. Car, de l’avis de l’entreprise, c’est la méthode la plus efficace. À long terme, Apple créera un contrepoids qui permettra à l’entreprise de produire des iPhones climatiquement neutres.









accord

Apple iPhone 11

+ o2 gratuit M 20 Go mensuel / 24 mois: € 46,99

36,99 au magasin