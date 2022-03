Apple TV + : Yalitza Aparicio et Óscar Jaenada joueront dans cette série

AppleTV+

Les acteurs qui sont devenus mondialement populaires grâce aux projets Netflix ont un nouveau travail en route. Alors que l’actrice était nominée pour Romel’acteur a donné vie à Luisito Rey dans la série Luis Miguel.

©IMDBOscar Jaenada et Yalitza Aparicio.

Deux des produits les plus commentés de Netflix de la dernière fois, du moins chez ceux qui parlent espagnol, ils sont partis du Mexique. Il s’agit de Romele film semi-autobiographique de Alphonse Cuaron avec lequel la plateforme était tout près de remporter le oscar plus important pour la première fois, et Luis Miguel : La sériequi racontait la carrière de l’icône de la musique latine à laquelle il a donné vie Diego Bonet.

Des deux productions ont émergé les figures de Yalitza Apparicio (nominé pour oscar pour son travail en Rome) et Oscar Jaénadacomme le méchant Roi Luisitoqui coïncidera dans un nouveau projet de AppleyTV+. La plateforme de streaming prépare sa première série entièrement réalisée en espagnol et le fera avec l’aide de ces deux artistes, qui seront rejoints Joaquin Cosio (Narcos : Mexique).

La série s’intitulera MinuitFamille et sera réalisé par le Chilien Paul Larain en collaboration avec son frère, le producteur Juan de Dios Larrain. le protagoniste sera Vache Renataqui se mettra à la place de Marigaby Tamayo, une étudiante en médecine qui traverse Mexico la nuit dans l’ambulance que possède sa famille, sauvant différentes personnes qui ont besoin de ses soins médicaux. Les aventures se déroulent avec son père (Je couds) et ses frères Marcus (Diego Calva) et Julito (Sergio Bautista).

MinuitFamille est inspiré d’un documentaire homonyme créé en 2019 et racontant l’histoire de la famille ochoa. L’axe de cette production s’est concentré sur la crise des ambulances vécue au Mexique et sur la façon dont cette famille opérait la nuit pour gagner de l’argent et sauver des vies (vous pouvez voir la bande-annonce sur ces lignes). Le tournage se déroule actuellement dans la capitale mexicaine et il n’y a toujours pas de date de sortie.

La malédiction de Rome, sur le point de se terminer

En 2019, Rome est devenu le premier film développé par Netflix être nominé dans la catégorie principale de Les Oscars. Quand tout indiquait qu’ils étaient les grands favoris pour balayer la cérémonie, Livre vert il est intervenu et a gardé la statuette. L’année suivante, la plateforme a mis L’Irlandais et Histoire d’un mariage dans la liste restreinte la plus importante, mais il n’a pas gagné non plus. Finalement, homme et Le procès des Chicago Seven a concouru pour le meilleur film mais a perdu contre Nomadland. Cette année, Le pouvoir du chien est clairement le favori et pourrait mettre fin à cette malédiction.

