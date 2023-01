Apple TV+ : tout savoir sur Sharper, le nouveau film de Sebastian Stan

in

APPLETV+

Après s’être exhibé dans Pam&Tommy et Fresh, l’acteur débarque avec un projet bien éloigné de Marvel. Voici ce que vous ferez avant de commencer à filmer Thunderbolts !

©Apple TV+Sebastian Stan et Julianne Moore jouent dans Sharper.

2022 a été l’une des meilleures années au niveau professionnel pour Sébastien Stan. L’acteur a ébloui avec Pam et Tommyla série qui lui a valu des nominations pour les prix les plus remarquables, en plus de diriger des projets à succès tels que Agents 355 Oui Frais. Mais cette nouvelle année s’accompagne également d’énormes opportunités, comme par exemple la première de Plus net.

Tout au long de sa carrière, l’interprète a réussi à s’imposer comme l’un des plus aimés du public. Cela a été motivé par son travail dans merveille, où il s’est fait remarquer dans la peau de Bucky Barnes, plus connu sous le nom de Winter Soldier. Et bien qu’il ait déjà confirmé qu’en 2024 il participera à des éclairsmaintenant il se concentre sur le nouveau film qui viendra à AppleTV+.

Il s’agit de Plus netd’Apple Original Films, où il donnera vie à Max et partagera le casting avec Julianne Moore. Dirigée par Benjamin Caronc’est une production écrite par Gatewood et Tanaka qui mettra en vedette les performances de Le juge Smithactrice débutante briana middleton Oui john litgow.

+ De quoi s’agit-il et quand est-ce que Sharper avec Sebastian Stan est présenté en première?

Apple TV+ a dévoilé les premières avancées de Plus netle film dont la première mondiale est prévue pour le vendredi 17 février. De quoi s’agit-il? La plateforme de streaming elle-même explique : «Il se déroule dans les secrets de New York, des penthouses de la Cinquième Avenue aux coins ombragés du Queens.”.

Ainsi conclut-il :Les motivations sont suspectes et les attentes sont bouleversées quand rien n’est ce qu’il paraît.”. En ce sens, Sebastian Stan cherchera à réitérer le succès de 2022 en s’impliquant dans des projets tels que Plus netainsi que dans le film Un homme différent de A24, où il est non seulement producteur exécutif, mais joue également Edward, un homme qui devient obsédé par un acteur après une chirurgie reconstructive du visage.

