Apple TV+ : Shantaram, une histoire de rédemption avec Charlie Hunnam

Ce vendredi, AppleTV+ ajoutera une nouvelle production à son catalogue de séries et de films. C’est une production qui a Charlie Hunnam (Titans du Pacifique, Sons of Anarchy) comme personnage principal et est basé sur un livre écrit par Grégory David Roberts en 2003. Nous avons parlé de Shantaramune production de douze épisodes qui lancera les trois premiers demain, puis diffusera le reste chaque semaine.

L’histoire de Shantaram tourne autour Linun braqueur de banque que l’on voit s’évader de prison et s’enfuir en Inde pour commencer une nouvelle vie loin de tous les problèmes qui traînaient dans la précédente. Antonia Desplat, Shubham Saraf et Elektra Kilbey compléter le casting de cette série de AppleTV+ qui a Steve Lightfoot en tant que producteur exécutif. Jusqu’à présent, c’est le seul versement que la production aura.

Situé dans les années 80 dans le pays asiatique, c’est un grand pari de AppleTV+ qui s’ajoute à d’autres adaptations que nous avons vues cette année, comme le grand oiseau noir qui a joué Taron Egerton et Paul Walter Hauser. Dans une interview exclusive, les acteurs de Shantaram, Antonia Desplat et Charlie Hunnam ils ont raconté comment c’était de faire partie de cette production et quel est le message de cette série traversée par la recherche de la rédemption de son protagoniste, Lin.

C’est une histoire de rédemption. Selon vous, quel est le message de la série ?

Charlie Hunam : Vous savez, l’une des choses spectaculaires concernant le matériau de base, comme vous le savez Shantaram c’était d’abord un roman et nous l’adaptons pour l’écran, cela a à voir avec comment… Comment… Qu’est-ce que je veux dire… Comme c’était ambitieux Greg avec les sujets abordés dans le livre. Ce sont de grandes idées nobles. Car quelle est la nature de la rédemption, est-ce que la rédemption est quelque chose de possible, est-ce que la rédemption est quelque chose de fixe ou tout est malléable et toujours changeant, évoluant. De quel est le sens de la vie et si Dieu existe, à si Dieu existe, qu’est-ce que c’est. C’est donc assez noble pour le distiller en une réponse, c’est un peu impossible, mais je dirais qu’à travers cela, de notre manière un peu maladroite, nous pouvons poser certaines des plus grandes questions de la vie, des questions sur la condition humaine.

Antonia Desplat : Oui, et je pense que c’est une question d’identité et de définition de qui sont ces personnages.

Les décors sont incroyables, la façon dont India, 1980 India est construite est incroyable. Qu’avez-vous ressenti la première fois que vous avez vu ces décors ?

UN D: C’était phénoménal. Nous étions en Inde et je n’ai jamais douté que nous étions en Inde lorsque nous étions sur ces plateaux. L’attention portée aux détails était si fine, c’était si vibrant et coloré. C’étaient des décors à 360º, donc peu importe si vous étiez chez Rinaldo, qui était Léopold dans le livre, vous regardiez un coin et le décor ne se terminait jamais, vous n’aviez jamais l’impression d’être debout sur un décor mais c’était comme un monde , ce qui, je pense, nous a permis de laisser le décor nous emmener dans le monde où nous étions censés aller.

CH : Il y a aussi un élément qui est un peu intimidant que tant de talent, de temps et d’argent aient été investis dans la création de cela, que c’est juste la toile de fond contre laquelle nous travaillons, en particulier pour les décors de la taille et de la perspective qui ont été créés. pour cette série, il y a un sentiment de « Merde, la pression est sur nous maintenant. Ils ont dépensé 15 millions de dollars pour fabriquer ces décors, maintenant nous devons leur donner vie. » C’était, du moins pour moi, la première chose à laquelle j’ai pensé en arrivant sur le plateau.

Charlie, comment était-ce de trouver la chimie avec Shubham Saraf ?

CH : Encore une fois, c’était un peu intimidant parce que le précédent est dans le livre pour cette relation entre Lin et Prabhu qui sont le cœur énorme. Avec shubham saraf, car il y avait quelques complications transitant par le coronavirus, nous ne pouvions pas partager trop de temps. Et la première grande scène entre nous deux, être une communauté, boire, fumer, manger, rire et tout ça, s’est produite le premier jour où nous nous sommes rencontrés. Nous ne le savions pas mais je savais que cela faisait partie intégrante du succès de la série. Alors je me suis présenté et nous avions tout prévu, nous savions ce que nous devions faire, mais personne ne pouvait l’anticiper. Vous ne savez jamais si la chimie va fonctionner ou non. Vous ne savez jamais jusqu’à ce que cela arrive. Mais nous nous sommes assis et avons commencé à rire, à discuter, à passer un bon moment. Souriant comme vous maintenant, lui et moi nous sommes connectés et j’ai pensé : « Oh, ça va être fantastique. » Je l’aime en tant qu’être humain et c’est un monstre devant la caméra. C’est quelque chose qui m’a marqué, cette première scène que nous avons faite ensemble. Et j’ai pensé, « Je pense que nous allons être bien ici. »

+La série à voir absolument si vous aimez Shantaram

Comme nous vous l’avons déjà dit, il existe une autre production de AppleTV+ que vous ne pouvez pas ignorer si vous aimez les drames carcéraux. Il s’agit de oiseau noirune production inspirée de la vie réelle de Jimmy Keene (Taron Egerton)un trafiquant de drogue qui se retrouve en prison mais qui conclut un marché alléchant : il sera libéré s’il parvient à attraper le tueur en série, Larry Hall (Paul Walter Hauser)avouez où vos victimes sont enterrées.

