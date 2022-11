Apple TV+ : Severance a commencé le tournage de sa deuxième saison

in

AppleTV+

La production créée par Dan Erickson est l’une des meilleures séries de l’année. Ben Stiller a réalisé quelques épisodes.

©IMDBgravité.

En février de cette année, AppleTV+ a mis au jour l’une des séries qui, malgré le fait que nous n’avions parcouru que deux mois de 2022, était déjà classée parmi les meilleures de l’année. On se réfère à gravitéune production créée par Dan Erickson avec Adam Scott (De gros petits mensonges) comme son protagoniste. Il n’y avait que neuf épisodes de près d’une heure qui faisaient partie de son premier opus.

gravité c’est une critique brutale de la culture du travail mais aussi de la manière dont nous utilisons notre profession pour cacher les problèmes que nous avons dans notre vie privée. la série de AppleTV+ suivant Marc (Scott), un homme qui, après avoir perdu sa femme, a subi une intervention chirurgicale qui consiste à implanter une puce qui lui permet de diviser sa conscience en deux : l’une qui prend vie dans le monde extérieur et l’autre qui reste en charge pendant les heures de travail. Les deux s’excluent mutuellement et ignorent tout ce que fait l’autre lorsqu’il est « éveillé ».

Sans entrer dans le domaine des spoilers, au cas où vous arriveriez à cet article sans avoir vu la fin ni aucun des épisodes de la meilleure série de l’année, nous vous disons que gravité il a une fin complètement ouverte. Leur suspense C’est l’un de ceux qui vous mettent en colère à cause du besoin de savoir continuer avec celui qu’ils vous laissent. Bien qu’il ait été confirmé que la production aurait un deuxième volet, certains détails restaient à connaître.

tellement cette semaine Ben Stiller dans le cadre de l’équipe gravité (inclus adam scott) étaient chargés de partager la première image du tournage avec les fans. Sur la photo des coulisses, vous pouvez voir un moniteur avec Adam Scott au premier plan. Sur ce moniteur, il y a des autocollants avec des mots qui font référence à l’émission, tels que « innie », « outtie » et « kier »le nom du père de l’entreprise pour laquelle travaillent les salariés ayant subi l’intervention chirurgicale.

+Quand arrivera la deuxième saison de Severance

Jusqu’au moment, AppleTV+ n’a pas confirmé officiellement une date pour l’arrivée de la deuxième saison de gravité. En ce sens, si l’on tient compte du fait que le tournage n’a commencé que fin octobre, il est fort probable qu’il faudra attendre au moins juin ou juillet pour voir comment l’histoire de cette série créée par Dan Erickson. Il n’a pas non plus été révélé combien d’épisodes il aura, mais on pourrait s’attendre à ce qu’il en ait 10 au total.

