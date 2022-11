Apple TV+ : qui en sait plus sur le gaming dans Mythic Quest

AppleTV+

La série axée sur l’industrie du jeu vidéo créée par Rob McElhenney reviendra la semaine prochaine pour sa troisième saison.

©IMDBQuête Mythique.

De la main de AppleTV+2020 a rendu le monde meilleur grâce à l’apparition de l’une des comédies les plus drôles de la plateforme : Quête mythique. Créé par Rob McElhenney avec Megan Ganz et Charlie Dayla production entre pleinement dans le monde de jeu vidéo pour montrer comment la vie est vécue au jour le jour dans l’une des industries les plus rentables aujourd’hui. La troisième saison sortira vendredi prochain.

Pour ceux qui n’ont pas encore essayé, Quête mythique est le nom du jeu vidéo sur lequel se déroule l’histoire de cette série de jeux. AppleTV+. C’est l’un des phénomènes du monde de jeu vidéo qui pourrait être comparé à League of Legends pour son impact mondial, et comment une entreprise entière travaille à la fois pour sa structure créative et narrative et pour générer autant de revenus que possible.

+ De toutes les personnes impliquées, qui en sait plus sur les jeux ?

L’un des personnages de Quête mythique c’est Rachelqui commence dans le spectacle comme testeur joueur dont le travail consiste à naviguer dans le monde de ce jeu à la recherche de bogues à signaler et à corriger. Ce personnage a été interprété par Ashley Burchune jeune femme avec une connaissance approfondie du monde des jeux vidéo, non seulement pour avoir fait partie de certains mais pour la façon dont elle a commencé dans la célébrité.

La première grande étape de Ashley Burch était d’ouvrir un canal Youtube en compagnie de son frère. Il s’agit de « Hé Ash, tu regardes jouer ?», où, sur un ton comique, ils se sont consacrés à jouer et à analyser différents jeux vidéo. Près de Anthony Burch, son frère, a développé cette comédie à petit budget pour plus de 125 courts épisodes diffusés entre 2008 et 2019, sur une chaîne qui compte actuellement plus de 200 000 abonnés.

En outre, Ashley Burch Il a marqué l’industrie du jeu grâce à une grande variété de jeux vidéo dans lesquels il a mis sa voix. Jusqu’à présent, l’actrice Quête mythique a travaillé sur des produits comme Horizonoù était Aloy; La vie est étrangeoù était Prix ​​Chloé; Le dernier d’entre nousoù il a joué Mél; et dans deux jeux vidéo merveille: Les Vengeurs de Marvel (il a été Kate Bishop) Oui Spider-Man : Miles Morales (Pour donner vie à Danika Hart).

