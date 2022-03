Apple TV + publie de nouvelles images de Spirited de Ryan Reynolds

Nous sommes encore à plusieurs mois de voir le film musical de Noël de Ryan Reynolds et Will Ferrell Fougueux arrivent sur Apple TV +, mais le streamer a partagé de nouvelles images du film dans le cadre d’un aperçu de leur prochaine liste de films et d’émissions, qui incluent Zac Efron La plus grande course de bière de tous les temps et le thriller d’Henry Cavill Argyle. Fougueux est une nouvelle version de Charles Dickens Un chant de noell’une des histoires festives les plus adaptées de tous les temps, et ce que Reynolds et Ferrell, avec l’aide d’Octavia Spencer et Sunita Mani, peuvent faire avec l’IP.

Quand il a été annoncé que Reynolds et Ferrell se réuniraient pour le film, Reynolds ne pouvait clairement pas être plus heureux de travailler avec quelqu’un qu’il considère comme une grande source d’inspiration et l’un de ses héros personnels. Cependant, ces dernières années, Ferrell a eu beaucoup plus de ratés que de succès, tandis que la carrière de Reynolds est devenue stratosphérique grâce à ses rôles dans Deadpool, notice rouge et Gars libre ainsi que son nouveau film Le projet Adam. Réunir les deux acteurs ne peut certainement pas échouer, et c’est certainement ce qu’Apple espère après avoir dépensé 75 millions de dollars pour le talent impliqué.

Tandis que Un chant de noel a été vu dans de nombreux formats, des versions classiques mettant en vedette Alastair Sim et George C. Scott, à la version emblématique de Muppet sur l’histoire mettant en vedette Michael Caine, et des prises modernes alternatives telles que Bill Murray. Scrooged, Fougueux promet d’être une extravagance musicale comique et les nouvelles images fixes montrent certainement beaucoup de couleurs, d’éclat de Noël et de numéros de chansons et de danse élaborés.

Ryan Reynolds a été sur une course massivement réussie et Spirited est presque garanti de le continuer







Fougueux prend un risque en adaptant l’histoire classique de Dickens d’un vieil avare qui est encouragé à changer ses habitudes par trois fantômes qui lui montrent ses erreurs passées et présentes et où cela mènera à l’avenir, car en ce qui concerne les histoires de Noël, aucune n’a été dit plus depuis la première version du film muet en 1908. Après avoir été adapté directement plus de trente fois, et également inspiré des centaines d’autres films et épisodes d’émissions de télévision, s’il y a de la place pour une autre adaptation est la vraie question.

En fin de compte, le grand tirage ici est l’association de Reynolds et Ferrell en tant que forces clairement opposées, et en faire une grande extravagance de divertissement festif peut simplement signifier qu’Apple TV + peut remporter un grand gagnant des cotes de vacances. Avec les premières images déjà taquinées et les images des coulisses qui ont fui du plateau pendant le tournage ont attiré beaucoup d’attention l’année dernière, Fougueux semble prêt à faire l’objet de nombreuses promotions à l’approche de sa date de sortie. Il n’y a certainement personne qui s’attendrait à ce qu’un film mettant en vedette Ryan Reynolds échoue en ce moment, et avec ses débuts au MCU Deadpool sur les cartes, ainsi qu’une ou plusieurs suites de son hit de 2021 Free Guy également taquiné, il semble qu’il n’y ait pas de fin en vue pour le train Reynolds. Pour ses nombreux fans, il ne pouvait y avoir de meilleur moment pour monter à bord.









