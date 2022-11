Apple TV+ produira une nouvelle série comique avec Seth Rogen

la plateforme de streaming AppleTV+ vient de remporter les droits de production d’une nouvelle série comique mettant en vedette l’acteur Seth Rogenqui participera également en tant que scénariste, réalisateur et producteur exécutif aux côtés de Evan Goldberg. Le producteur Télévision Lionsgate servira de développeur sur la série, les deux acteurs participant via leur empreinte Point Grey Pictures.

La série, qui n’a pas encore de titre officiel, portera sur un studio de cinéma avec un grand héritage à Hollywood, mais qui lutte actuellement pour survivre dans un monde où il est de plus en plus difficile pour l’art et le commerce de coexister pacifiquement.

Le script du programme sera écrit par Pierre Huick Oui alex grégory, qui participeront également en tant que showrunners et producteurs exécutifs. Ce nouveau projet sera le dernier de la collaboration de Seth Rogen et Apple TV+, qui ont déjà participé ensemble à la comédie à venir »Platonic ».

La série de Rogen suivra le chemin de la comédie acclamée » Mythic Quest », qui a récemment lancé sa troisième saison et est produite par Apple TV +, Lionsgate, 3 Arts et Ubisoft. James Weaver servira de producteur exécutif aux côtés de Rogen et Goldberg avec leur société de production. De même, Alex McAtee et Josh Fagen serviront de producteurs exécutifs tandis que Frida Pérez coproduit.

Apple TV+ a créé une foule de comédies populaires ces dernières années, y compris la série primée aux Emmy Awards « Ted Lasso ». Dans son catalogue, il a également »Schmigadoon! », »The Afterpart », »Acapulco » et bien d’autres.

Le service de streaming d’Apple est disponible au prix de 6,99 € par mois, avec un essai gratuit de 7 jours pour les nouveaux utilisateurs.

La nouvelle série Apple TV+ avec Seth Rogen n’a pas encore de date de sortie officielle. Selon la déclaration de collaboration, le titre du nouveau programme sera publié ultérieurement.