Apple TV+ prépare un live-action de Meteor

La plateforme de streaming derrière des séries comme gravité, ted lasso Oui L’émission du matin est prêt à jouer avec un classique des fictions qui ont émergé au Japon.

©IMDBMeteor a été adapté d’un manga.

À ce stade, il est juste de dire que AppleTV+ Il n’a rien à envier aux plus grands concurrents du marché du streaming. hbo max, Netflix, Étoile+ et tant d’autres plateformes qui distribuent et produisent des séries et des films à travers le monde sont de plus en plus conscientes que la présence de Manzana ce n’est pas une blague. Grâce à des histoires comme ted lasso Oui L’émission du matinont été installés et cette année ils ont réalisé avec gravité être d’excellents candidats pour avoir la meilleure série de l’année.

À présent, date limite a confirmé que AppleTV+ se lancera dans les affaires de redémarrer et il le fera de pair avec un classique du Japon. Il s’agit de Météorecréé sous forme de manga en 1966 puis passé au petit écran avec une première émission produite par Tatsunoko Productions qui a été diffusé à l’origine entre 1967 et 1968. D’autres versions ont suivi, bien qu’aucune n’ait eu l’impact de la première.

Pour cela, AppleTV+ auront le défi de faire oublier le film qu’ils ont fait les soeurs wachowski en 2008 et qui avait Émile Hirsch comme protagoniste. Le portail mentionné a confirmé que la nouvelle série sera produite par Mauvais robotla société de JJ AbramsOui Télévision Warner Bros.. Ce nouveau action en direct n’aura aucun lien avec le film réalisé par les réalisateurs de Matrice il y a plus d’une décennie, comme le rapporte date limite ce jour.

Quant aux détails de l’intrigue, tout est gardé dans le plus grand des secrets, mais il a été révélé qui sera en charge de commander la série. Hiram Martinez et Ron Fitzgerald seront les showrunners de la nouvelle version de Météore, et ils mettent actuellement en place leur équipe de rédaction. Alors que Martinez travaillé sur la série Perce-neige, Fitzgerald est l’un des nombreux esprits derrière la série de HBO, Westworld. L’idée sera d’adapter le manga initialement publié dans les années 1960.

Allez simplement sur le profil IMDb depuis JJ Abramsl’un des créateurs de Los et la personne en charge de la réalisation le réveil de la force, à voir le nombre de projets qu’il a en cours : il y a plus de 20 fictions dans lesquelles il jouera le rôle de producteur. Diriger, en revanche, n’a qu’une histoire annoncée, demi-mondeune série de HBO qui mêle science-fiction et fantastique et est décrit comme l’histoire d’un « bataille mondiale contre une force monstrueuse et oppressive ». Il n’y a pas encore de date de sortie confirmée, mais le studio a donné son feu vert pour produire une saison complète, sans avoir besoin de voir son pilote. Ce sera sa première fois en tant que réalisateur depuis qu’il a fait L’Ascension de Skywalker en 2019.

