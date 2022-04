Apple TV + : premières Shining Girls, la nouvelle série d’Elisabeth Moss

pas de spoilers

L’actrice qui a joué Peggy dans Des hommes fous couronne ce thriller avec des éléments de fantaisie et de mystère. Wagner Moura et Jamie Bell complètent le casting.

©IMDBLa série comptera 8 épisodes.

De la main de AppleTV+, vient un nouveau thriller avec des éléments de science-fiction et de fantasy. Il s’agit de Filles brillantesqui mettra en vedette la star de Des hommes fous Oui Le conte de la servante, Elizabeth Mosscomme son protagoniste. De plus, vous aurez Wagner Moura (narcisses) Oui Philippe Soo (hamilton) dans un plâtre où Jaime Bell (billy eliot) va se mettre dans la peau d’un mystérieux meurtrier.

L’histoire de Filles brillantes met l’accent sur Kirby (mousse), une femme qui a subi une tentative de meurtre dont elle a réussi à s’échapper, qui va bientôt commencer à revivre tous les événements lorsqu’une série de meurtres aux caractéristiques similaires à l’attaque qu’elle a subie se déroule à Chicago. Ainsi, il rejoindra un journaliste nommé Dan (Mura)avec qui ils vont commencer à enquêter sur les faits que la police ne semble pas pouvoir résoudre.

L’intérêt de cette nouvelle production de AppleTV+ passe par l’idée de proposer au spectateur dès le début que le meurtrier est Harper (Bell), un homme qui semble ne pas vieillir et qui a réussi à être à des époques différentes sans changer d’un iota. Le grand mystère de Filles brillantes Il ne s’agira pas de savoir qui l’a fait mais comment il se fait que ces meurtres macabres ont été commis. La touche distinctive sera donnée par le réalisme magique qui deviendra de plus en plus évident au fur et à mesure de la sortie des épisodes.

L’un des grands points de la série de AppleTV+ Ce sera le déploiement technique pour pouvoir transférer Kirby d’un avion à l’autre, de la réalité qu’il semble ou pense vivre à celle qu’il habite réellement. C’est que le spectateur et le protagoniste commenceront un voyage déroutant pour tenter de percer ce mystère qui en laissera plus d’un se gratter la tête en essayant de déchiffrer tout ce qui s’est passé.

Le lien entre Shining Girls et Breaking Bad

L’un des esprits derrière Filles brillantes Il a un lien direct avec l’une des meilleures séries de la télévision récente : Breaking Bad. Il s’agit de Michelle Mac Larenréalisateur et producteur de la fiction de AppleTV+qui dans le passé portait les fils de deux épisodes de Tu ferais mieux d’appeler Saul et onze de ceux qui mettent en vedette Aaron Paul et Bryan Cranston. Parmi eux, les chapitres dans lesquels walt et jesse rester coincé au milieu du désert lorsque le camping-car est à court de batterie pendant la cuisson de la méthamphétamine ou l’épisode où Écheveau il bat Jesse au sol et sa position à la DEA est en jeu.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂