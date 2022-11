Apple TV+ : on s’est entretenu avec le casting de Mythic Quest pour la troisième saison

peu comédies comprendre le timing de l’humour ainsi que Quête mythique. Peu de comédies parviennent à se mettre au goût du jour et à traiter aussi naturellement de sujets d’actualité comme l’égalité hommes-femmes ou les réseaux sociaux que cette production de AppleTV+. Cette semaine, sa troisième saison arrivera, mais avant sa première, nous avons pu discuter avec le casting principal de stars de ce à quoi s’attendre de la production.

Créé par Charlie Day, Megan Ganz et Rob McElhenney, Quête mythique se concentre sur la société responsable de la création de l’un des jeux vidéo les plus populaires sur Internet, dont le nom donne son titre à la série. AppleTV+. Avec une dynamique dans le style de Bureau et beaucoup d’humour intellectuel qui pourrait bien être comparé à ce qu’on a vu dans La théorie du Big BangIl n’est pas nécessaire de connaître les jeux vidéo pour comprendre ce qui s’y passe, encore moins d’être gamer pour pouvoir en profiter.

Avant l’arrivée de la troisième saison de Quête mythiqueon parle avec David Hornsby (David Brittlesbee), Charlotte Nicdao (Poppy Li), Jessie Ennis (Jo), Ashly Burch (Rachel), Imani Hakim (Dana), Danny Pudi (Brad Bakshi) et Naomi Ekperigin (Carol) à quoi s’attendre de la troisième saison de la production. De plus, nous leur avons demandé ce qu’ils savaient sur les jeux vidéo avant de faire partie de la série.

Pour beaucoup d’entre vous, c’était la première fois en tant que réalisateurs. Comment était cette tâche ?

David Hornby : J’ai eu le privilège de faire l’épisode de Noël si vous pouvez faire un bon chapitre, il a plus de coeur dans l’histoire. C’était amusant de le faire. J’ai vraiment aimé le faire.

Dany Pudi : Incroyable, excitant, excitant, c’était effrayant ! Inattendu. C’était génial. J’ai pu réaliser en milieu de saison. Pouvoir le faire dans une émission où je connais tout le monde, où les gens ont plusieurs rôles, comme Naomi qui était aussi écrivain, me sentais en sécurité d’une certaine manière. Je savais que je pouvais me tromper et je pouvais aussi me tourner vers les gens : « Comment puis-je faire cela ? Qu’est-ce que cela signifie ? Des réflexions ? À qui dois-je parler ? » C’était bien, d’avoir la chance d’apprendre vraiment tout en le faisant. J’ai eu la meilleure expérience.

Ashley Burch : C’était incroyable, je les ai vraiment appréciés. Pour moi, nous avons le meilleur casting de l’industrie, donc c’était agréable de savoir que je serais entre de bonnes mains, ils m’ont tous soutenu. Et il y avait beaucoup d’acteurs qui sont passés derrière la caméra cette saison. L’équipe technique nous a toujours soutenus, ils ont voulu nous aider à mettre ce que nous avions en tête à l’écran et ce fut une super expérience. C’était tellement amusant de diriger mes collègues membres de la distribution.

Que pensez-vous de la façon dont les femmes sont représentées dans l’industrie du jeu vidéo ?

Ashley B. : Nous voulions être fidèles à l’industrie joueur pas comme un moyen de la rabaisser et de se moquer d’elle. Nous voulions montrer les choses qui sont mignonnes chez elle et les choses qui sont toxiques. Malheureusement, il y a beaucoup de toxicité envers les femmes dans l’industrie du jeu. Ce que j’aime dans notre série, c’est qu’on a beaucoup de femmes dans le casting, c’est un casting très diversifié et qui représente aussi l’industrie du gaming. Je pense que nous avons fait du bon travail en essayant d’être authentiques et cela inclut de montrer le pire ainsi que les parties charmantes, inspirantes et créatives.

Que pouvez-vous dire sur la façon dont la dynamique entre vos personnages a changé ?

David H. : ma relation avec Joqui interprète Jessie Ennis. Dans la première saison, je l’ai amenée comme assistante et elle m’a rapidement fait comprendre qu’elle était attirée par le pouvoir et m’a quitté. À la fin de la deuxième saison, il a de nouveau une dévotion envers moi et cette saison, il a plus de dévotion que jamais, mais je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose.

Jessie Ennis : C’est tellement amusant de travailler avec David, voir la dynamique de nos personnages évoluer. Dans la première saison, vous réalisez rapidement que Jo voit David comme quelqu’un de jetable… Ce n’est pas la personne la plus puissante de l’entreprise donc ce n’est pas la peine de perdre son temps pour elle. Dans la troisième saison, il veut résoudre sa dépendance au pouvoir, alors il se détend et se concentre sur les tâches à accomplir. David et en même temps, on voit le contraire : dans la première saison, elle est tellement déçue de lui qu’elle quitte son emploi, dans la troisième saison, on le voit le décevoir alors elle essaie de l’encourager à être plus avide de pouvoir.

Charlotte Nicdao : C’est un tout nouveau paradigme pour Ian et Poppy. Lorsque vous les rencontrez dans la première saison, Ian est le patron et Coquelicot est là pour soutenir votre vision. Chez les deux, il y a eu un petit changement dans la dynamique du pouvoir, ce sont les mêmes, ce sont des co-directeurs créatifs, mais en fin de compte, ils construisent le jeu de Ian. Et puis dans la troisième saison, Ian et Poppy Ils sont partis Quête mythique et maintenant ils travaillent sur le jeu Coquelicot. Donc, une toute nouvelle ambiance, une toute nouvelle façon dont votre dynamique existe. Et j’ai adoré jouer ce sentiment qu’il commence à avoir Coquelicot de : « Faites attention à ce que vous souhaitez ».

Ashly B. : Rachel et Dana ils sont chacun dans leur propre voyage cette saison et nous pouvons les voir plus individuellement, ce qui est amusant et excitant. nous pouvons voir à Dana être ambitieuse et connaître ces parties d’elle qui ne sont pas seulement douces et gentilles, c’est tellement amusant à regarder. et nous pouvons voir Rachel avoir une crise existentielle complète, ce qui est aussi amusant. Mais vraiment, j’aime que cette relation soit toujours une chose douce à laquelle nous revenons toujours, que c’est toujours une grande partie de leurs personnages. Mais j’aime aussi que nous puissions explorer qui ils sont en dehors de cela.

Iman Hakim : Finalement Dana elle est prête pour le monde réel. Il a travaillé si dur pour arriver là où il était et est allé étudier pour développer son talent, il a le soutien de Ian et Poppy, qui a également payé ses études. Alors vous avez la possibilité de faire partie de GrimPop Et ce n’est pas du tout comme je l’aurais pensé. C’est une catastrophe. Vous devez contrôler toutes ces émotions et ces egos. C’était très amusant de travailler avec ça parce que, d’abord, c’était la première fois que je travaillais avec Rob directement parce que nous n’avions pas eu beaucoup de scènes ensemble, mais j’ai aussi pu passer beaucoup de temps de qualité avec Charlotte. C’était tellement amusant et l’ensemble est magnifique.

+Ce que les acteurs de Mythic Quest savaient sur les jeux vidéo

Tout comme dans La théorie du Big Bang les acteurs ne sont pas des scientifiques (sauf pour Maïm Bialik) mais ils ont des spécialistes derrière la caméra qui les aident avec les lignes de dialogue et expliquent ce qui se passe, ou en L’anatomie de Grey il y a des médecins qui servent de consultants à la série, en Quête mythique il y avait des spécialistes du jeu vidéo pour assister les interprètes. De tous, Ashley Burch C’était celui qui avait le plus de contact avec cette industrie. Par conséquent, nous leur avons demandé ce qu’ils savaient et ce qu’ils avaient appris grâce à la série.

Dany P : Il en savait un peu, mais il ne savait certainement pas ce que faisait un responsable de la monétisation. J’ai pu parler avec un responsable monétisation et il m’a été d’une grande aide, j’ai appris le loot et les microtransactions, un jeu « irrésistible », des utilisateurs quotidiens moyens et tous ces termes qui étaient complètement nouveaux pour moi. Et j’ai compris à quel point l’industrie du jeu vidéo est massive. C’est immense. C’était formidable d’apprendre de cela.

Charlotte N. : Je savais très peu de choses avant la série et cela a été une expérience très amusante de pouvoir en tirer des leçons dans la série. Nous avons eu la chance d’avoir Ashley Burch dans le casting et dans la salle des écrivains qui est un champion absolu dans le monde de jeu vidéoElle en sait tellement et a tellement d’enthousiasme, alors nous nous appuyons vraiment sur elle.

Imani H. : J’ai cinq frères donc j’ai joué à des jeux vidéo et encore une fois ce fut un plaisir d’être avec Ashley Burch, pour votre connaissance. nous avons eu Ubisoft qui sont les partenaires producteurs de la série. Vraiment, il existe de nombreuses ressources. Je pense… Je suis un joueur occasionnel, je vais m’en occuper. Je joue très occasionnellement.

Jessy E : Eh bien, je peux confortablement dire que tout ce que j’ai appris sur les jeux vidéo m’a été enseigné par Ashley.

Ashley B. : J’ai beaucoup travaillé dans l’industrie joueurj’étais un joueur toute ma vie. J’étais donc comme le nerd travaillant sur le plateau.

Daniel H. : J’ai appris que je ne savais pas grand-chose. Je joue aux jeux vidéo depuis que je suis gamin, mais ce n’est pas une habitude qui me rend fou, je ne suis pas partout, je n’y suis pas si longtemps. Mais une fois que nous avons commencé à travailler là-dessus, j’ai été surpris de comprendre l’ampleur de l’argent que génèrent les jeux vidéo, la taille de leur marché. L’aspect monétisation de cela a été une surprise, tout ce secteur était nouveau. Une personne de ce secteur est venue nous expliquer comment elle interagissait, quelle était la dynamique entre elle et les créatifs, qui est une dynamique différente. Ce sont des gens qui ont le même objectif mais des points de vue très différents. Il y a des choses que j’ai apprises et réalisé tout ce que je ne savais pas. Nous connaissons tous les trolls. Peu importe dans quelle industrie vous êtes. Je suppose que ce n’était pas une surprise. Mais le sujet du community manager, nous avons poursuivre en justice qu’elle est notre manager et qu’elle est tellement drôle… C’était nouveau pour moi, réalisant que cette personne gère beaucoup de colère. Vous pouvez changer une petite chose d’une arme dans un jeu et créer tellement de haine.

Naomi Ekperiguine : Je ne savais rien. Et j’ai beaucoup appris dans la série. Surtout dans la salle des écrivains, où se trouvaient des représentants de Ubisoft qui pourrait répondre aux questions et expliquer ce qui se passe dans un environnement de travail. J’ai donc beaucoup appris une fois que nous avons commencé. Grâce à Dieu. Avant cela, je ne savais pas ce qui se passait.

+Les nouveaux défis de Naomi Ekperigin

Même si ce fut une saison complexe pour de nombreux acteurs de Quête mythiquequi pour la première fois devait diriger, il y avait un artiste pour qui c’était encore plus exigeant : Naomi Ekperguine. L’actrice est chargée de donner vie à carol, le responsable des ressources humaines de l’entreprise depuis la première saison. Mais cette troisième saison, elle a été promue personnage régulier. « Je me sens très bien. C’était excitant. C’est toujours agréable d’être invité à revenir mais quand on vous dit : « Reste un peu plus longtemps cette fois ». C’était très amusant et j’étais ravi de voir les choses arriver à carol cette saison. Il se bat pour une promotion, ce qui est aussi un casse-tête pour comprendre comment contrôler tout ça. »a-t-il affirmé.

Aussi pour Ekpériguine C’était la première fois qu’elle était invitée à faire partie des scénaristes responsables des scénarios de Quête mythique. « C’était ma première année en tant que scénariste et c’est une salle très collaborative, et ce qui est amusant, surtout quand il y a d’autres acteurs dans la salle, Ashley, David, Rob… Jouer avec eux. Parfois, la salle des écrivains peut être une extension du plateau en termes de blagues, de références. Pouvoir mettre ça sur papier est amusant. »dit l’actrice.

