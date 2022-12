Apple TV+ : les sorties les plus attendues pour 2023

in

des plateformes de diffusion le massif d’aujourd’hui AppleTV+ est celui qui dévoile plus lentement les titres et les dates de sortie de ses productions. Dans ce contexte, alors que 2022 est sur le point de se terminer, il faut préciser que le service n’a publié les dates des productions qui seront vues dans son catalogue qu’entre janvier et mars de l’année prochaine. De tous, ce sont les quatre titres que vous ne pouvez pas ignorer.

+4 premières attendues d’Apple TV+

Serviteur S04

Dès le 13 janvier, la plateforme de streaming lancera la dernière saison de l’émission produite par M. Night Shyamalan. Faite par Rupert Grint, Lauren Ambrose, Nell Tiger Free et Toby Kebell, nous montre une famille qui, après la perte tragique d’un bébé, se tourne vers une poupée pour faire face au processus de deuil. Mais avec cela viendra une secte de Philadelphie qui changera son ivss.

Rétrécissement S01

Dès le 27 janvier, vous pourrez voir le premier volet de cette comédie créée par Bret Goldstein (Ted Lasso), Bill Lawrence et Jason Segel (Comment j’ai rencontré votre mère). L’émission suivra de près un thérapeute qui, après une grave perte, commence à mettre en péril son professionnalisme et laisse de côté les méthodes d’analyse traditionnelles pour commencer à dire à tous ses patients ce qu’ils pensent vraiment devoir faire. devront Harrison Ford dans votre casting.

pour un avenir meilleur

Le 14 février, une nouvelle série mettant en vedette Billy Cudrup dans AppleTV+ce qui ajoute à L’émission du matin où est l’une des figures centrales. Comme dans rupture Soit Contes de la boucle, l’esthétique est rétrofuturiste. Dans ce cas, nous verrons Jack Billings, un homme d’affaires qui se consacre à la vente de propriétés. Où? Rien de plus et rien de moins que sur la lune, où ils ont tracé sa surface.

Tétris

Taron Egerton, Nikita Efremov et Toby Jones vedette de ce film réalisé par Jon S Baird qui arrivera, en principe, en mars mais n’a pas de date précise définie. C’est un biopic centré sur ingénieur Alexeï Pajitnov, chargé d’avoir créé l’un des jeux vidéo les plus emblématiques des années 80, Tetris. En tant que citoyen de l’Union soviétique, il a dû lutter contre les commandements de la nation qui ne lui permettaient pas de bénéficier de sa création.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?