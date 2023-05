Apple TV + lance un premier aperçu de la comédie dramatique remplie de jouets The Beanie Bubble

Play Bac Livre musical, Mon premier The Beatles - Blanc

Écouter et fredonner The Beatles aux tout-petits ! Avec ce livre sonore, l'enfant découvre les classiques de ce groupe de rock britannique de légende. Il s'amuse à chercher la puce dans une scène tendre et colorée, et appuie dessus pour lancer la musique tout seul. Un vrai moment de complicité et d'émotion à partager avec bébé. Dans ce livre : - Yellow Submarine ; - All Together Now ; - Lucy in the Sky with Diamonds ; - Eleanor Rigby ; - All You Need Is Love. Avec un niveau sonore maîtrisé, le livre est adapté aux plus petits.