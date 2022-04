Apple TV+ : Harrison Ford partagera une série avec une star de How I met your mother

AppleTV+

L’acteur qui a joué des icônes de la culture pop comme Indiana Jones et Han Solo a un nouveau projet en route. Ce sera la première fois que je travaille sur un programme épisodique.

© GettyL’acteur a 79 ans.

Il devient de plus en plus clair que la fiction sur petit écran a acquis beaucoup de prestige ces dernières années. Ce qui semblait autrefois totalement impossible devient de plus en plus courant : les stars de Hollywood n’ont plus peur d’accepter des rôles dans des séries télévisées (ou diffusion), et le cinéma n’est pas la seule chose qui les tente. La dernière personne à avoir confirmé cette tendance est Harrison Fordqui s’ajoutera à une série de AppleTV+.

L’acteur qui a donné des personnages emblématiques de la pop culture, comme Indiana Jones dans les films de Steven Spielberget Han Solo dans la saga galactique créée par Georges Lucasfera partie d’une série mettant en vedette une vieille star de Comment j’ai rencontré votre mère. C’est une émission qui s’apprête à démarrer sa première saison et dont l’esprit créatif est Brett Goldstein (ted lasso) et Bill Laurent.

Comme confirmé date limite, Harrison Ford fera partie de Contractionla série de AppleTV+ qui n’a toujours pas de date de début et jouera Jason Segel (maréchal dans la sitcom susmentionnée). Pour l’acteur de guerres des étoiles Ce sera la première fois qu’il fera partie d’une série. Contraction Il sera composé d’un total de 10 épisodes et se concentre sur la vie d’un thérapeute qui enfreint les règles et commence à dire exactement à ses patients ce qu’il pense, ignorant l’éthique de sa profession et changeant non seulement la vie des autres mais aussi le tiens.

Selon date limite, Gué a été embauché pour jouer docteur phil rhodes, un thérapeute concentré et audacieux, assez direct. Il est l’un des pionniers de la thérapie cognitivo-comportementale, qui a construit une sorte d’empire avec deux professionnels qui sont ses protégés : Jimmy et Gaby. Recevoir un diagnostic de la maladie de Parkinson vous sortira de votre zone de confort et vous mettra en contact avec de nouvelles personnes.

Brett Goldstein, l’infaillible Apple TV+

L’un des cerveaux derrière Contraction Ce ne sera ni plus ni moins que Brett Goldsteinqui a de l’expérience sur la plateforme grâce à ted lasso, où il opère en tant que scénariste et producteur exécutif. Force est de constater que la plateforme fait aveuglément confiance à ce cinéaste, surtout après ce qu’ils ont été Emmy Awards récentsoù ils ont gagné dans 7 catégories, dont la meilleure série comique et le meilleur acteur dans un second rôle dans une série comique, qui a remporté Goldstein.

