Apple TV+ : En exclusivité, Ryan Reynolds et Will Ferrell parlent de ce à quoi s’attendre de Spirited

Ce vendredi 18 novembre, AppleTV+ Noël commencera à palpiter grâce à un film mené par des personnalités telles que Ryan Reynolds, Will Ferrell et Octavia Spencer. This is Spirited, un long métrage écrit par Sean Anders et John Morris, et réalisé par Anders. Avec le ton comique que les productions qui ont Ferrell et Reynoldscette production ajoute également un quota musical.

Le synopsis officiel de Fougueux assure : « Chaque veille de Noël, le fantôme du cadeau de Noël (Will Ferrell) sélectionner une âme sombre à réformer par la visite de trois esprits. Mais cette saison, il a choisi le picsou mauvais. Clint Briggs (Ryan Reynolds) retourne son hôte fantomatique jusqu’à ce Cadeau vous vous retrouvez à réexaminer votre propre passé, présent et futur. Pour la première fois, Histoire de Noël est raconté du point de vue des fantômes dans cette version musicale amusante du classique diable”. En exclusivité, les protagonistes nous ont dit à quoi ressembleront leurs personnages.

+Comment seront les personnages de Spirited

Will Ferrel

«Je joue le fantôme du cadeau de Noël. J’ai été attiré par le rôle … Eh bien, j’ai été attiré par le rôle / l’introduction que le scénariste-réalisateur m’a donné sean ander avec jean morristout le concept de repenser Histoire de Noël et ce qui s’est passé du point de vue du fantôme et si oui ou non ce qu’ils font chaque année compte vraiment. Cela, non seulement le rôle mais toute la prémisse, m’a fait penser que ça allait être un défi différent et très amusant, en plus c’était une comédie musicale ».

Ryan Reynolds

« Je joue Clint Briggs dans le film… J’ai aussi été pris par ça. C’est vraiment pourquoi ce groupe éthéré de législateurs décide de traquer une personne chaque année. C’est très inefficace. J’aime l’idée qu’ils recherchent quelqu’un qui crée un effet d’entraînement sur la société et le monde, et quoi de mieux que mon personnage, qui aime vraiment la division pour créer des résultats et manipuler les résultats qu’il veut. C’est quelque chose que l’on voit tous les jours sur les réseaux sociaux, en Twitter, les gens sont montés les uns contre les autres et c’est ainsi que leurs intérêts progressent. C’est assez moche si vous me demandez, donc j’aime que nous en parlions. »

Octavia Spencer

« Je joue kimberleyqui est l’assistante de direction de Clint. Ce qui m’a attiré dans le projet, c’est que je suis un grand fan de Sean Anders et John Morris. Sean m’a proposé l’idée et… diable C’est un génie et sa vision de l’histoire était encore plus brillante et je pense socialement très pertinente. J’ai aussi adoré le moment de la vie que je vivais kimberley. Il y a un moment dans la vie où nous réfléchissons à nos choix et à qui nous sommes en tant qu’humains et à ce que nous devons changer pour créer cet effet d’entraînement. J’étais ravi d’explorer ces thèmes, mais il y avait aussi le défi de chanter et de danser. J’ai accepté cela, peut-être trop vite au début, puis la réalité m’a frappé. Mais c’était un défi et c’est l’une des meilleures choses que j’ai jamais faites et je suis reconnaissant d’avoir eu la chance de travailler avec eux. »

Sunita Mani

« Je joue le Fantôme des Noëls passés et comme l’a dit mon ami fantôme, le monde du film et l’histoire racontée du point de vue du fantôme sont très intelligents et une inversion très amusante. J’ai été ému par le scénario et la musique lui donne une touche incroyable, avec de nombreuses couches. Je n’aurais pas imaginé avoir ce rôle, je ne peux pas croire que j’ai eu la chance d’auditionner, c’était un processus intéressant en cours de route. Je? Cela aurait pu être n’importe qui. C’est un film incroyable auquel faire partie, avec ce casting incroyable. Je suis reconnaissante. En travaillant avec le réalisateur, nous avons trouvé ce personnage incroyable. Elle est très directe, j’aime à quel point elle est inattendue et la confiance qu’elle a est si drôle et son esprit est si critique, l’idée de jouer un personnage du passé est… C’est une fille moderne. C’est amusant ».

