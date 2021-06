Apple TV+ dévoile des images inédites du très attendu ‘Foundation’ et de la nouvelle série du scénariste de ‘X-Men’

Après qu’Apple ait présenté un bon flot de nouvelles liées à leurs appareils et à leurs systèmes d’exploitation respectifs, c’est au tour de sa programmation pour les prochains mois dans sa branche audiovisuelle, Apple TV+. Il y a quelques jours, nous avons souligné en parlant de ‘L’histoire de Lisey’ la qualité extraordinaire de bon nombre de ses productions en termes de séries et de films, ce qui confirme la plate-forme comme une excellente alternative à Netflix et à la société, bien qu’elle ne puisse pas rivaliser avec ses chiffres .

Sans doute, Dans cet aperçu de la programmation pour l’été et le reste de 2021, les images de ‘Foundation’ ressortent particulièrement, la série basée sur l’œuvre phare de science-fiction d’Isaac Asimov dont la première est prévue pour 2021, bien qu’elle n’ait pas encore de date précise. Ce n’est qu’un titre de plus (le plus spectaculaire, oui) dans la vidéo promotionnelle qu’Apple a diffusée.

Invasions et autres problèmes

Entre les d’autres propositions de la vidéo qui peuvent attirer l’attention du fan de science-fiction met en évidence ‘Invasion’, une série dont il n’y a toujours pas de données commandées par Simon Kinberg, auteur d’une grande partie des scripts de la franchise ‘X-Men’. Et aussi la deuxième saison de ‘See’, la formidable épopée post-apocalypse dans le noir avec Jason Momoa.

La vidéo met également en lumière d’autres nouveautés pour les mois à venir, comme les nouvelles saisons de ‘The Morning Show’ ou ‘Truth Be Told’, la série animée ‘Wolfboy and the Everything Factory’, ‘Puppy Place’ et ‘Doug Unplugs’. Oui aussi certains des paris qui commencent déjà à sonner pour des prix la saison prochaine, comme ‘The Shrink Next Door’, la comédie musicale excentrique ‘Schmigadoon!’ ou ‘M. Corman ‘, avec Joseph Gordon-Levitt jouant un professeur dans un mélange émotionnel de drame et de comédie).