Apple TV+ confirme la deuxième saison de « Foundation »

Cette année, à travers le catalogue Apple TV +, le scénariste et producteur de films David S Goyer a réussi à créer en collaboration avec Josh Friedman « Foundation », une adaptation télévisée de l’une des sagas les plus importantes de l’œuvre littéraire d’Isaac Asimov, considérée comme l’un des plus grands représentants de la science-fiction.

Après avoir commencé avec la diffusion hebdomadaire de la série attendue le 24 septembre, Apple TV + a officiellement annoncé que « Foundation » a déjà obtenu une deuxième saison sur le service de streaming, étant un échantillon du nombre impressionnant de reproductions que la série a rassemblées. sur la plateforme, en plus de l’accueil agréable du public et des critiques.

La « Fondation » a lieu des centaines d’années dans le futur, pendant le règne de l’Empire Galactique autour de l’ensemble de la Voie Lactée. Jared Harris incarne le mathématicien Hari Seldon, qui a développé une discipline scientifique appelée « psychohistoire », dans laquelle un algorithme lui permet de prédire l’avenir d’un grand nombre de populations, découvrant la chute inévitable de l’Empire dans une ère de ténèbres qui pourrait durer jusqu’à 30 mille ans.

L’histoire montre que Seldon croit qu’il peut réduire l’année d’impact à un seul millénaire, tant qu’il peut s’entourer des bonnes personnes qui peuvent l’aider à gagner la confiance des autres dans ses actions préventives, quelque chose avec lequel les échelons supérieurs de l’Empire ne serait pas entièrement convaincu.

Deux semaines seulement se sont écoulées depuis la première de « Foundation » et les dirigeants d’Apple TV + ont déjà donné leur autorisation pour sa deuxième saison. Deadline note que Matt Cherniss, directeur de la programmation de la plate-forme, a signalé son enthousiasme partagé avec les créateurs de la série pour la réponse du public mondial.

Robyn Asimov, fille de l’auteur de la série de romans sur laquelle est basée la série, agit en tant que productrice dans cette adaptation et a déclaré que son père « serait fier » de cette œuvre, qu’il qualifie de « tour de force « . En attendant, Goyer est heureux de présenter cet ouvrage à une nouvelle génération de lecteurs, tout en exprimant sa gratitude pour la collaboration avec Apple et l’équipe de production de Skydance. La première saison de « Foundation » est toujours en cours.