in

AppleTV+

La série mettant en vedette Amanda Seyfried et Tom Holland a été créée cette semaine sur la plateforme.



Apple TV+ : combien de chapitres compte The Crowded Room

AppleTV+ s’est imposé comme l’une des meilleures plateformes pour streaming aujourd’hui, offrant une variété de titres époustouflants. Ses productions originales les plus remarquables incluent « L’émission du matin », « Ted Lasso », « Pour toute l’humanité » et Serviteur. Ces séries ont captivé le public avec leurs histoires passionnantes, leurs personnages fascinants et leur qualité cinématographique impressionnante, démontrant l’engagement de AppleTV+ avec l’excellence dans le divertissement.

Cette semaine, il est sorti « La salle bondée ». Protagonisée par Emilie Rossum, Amanda Seyfried et Tom Holland. Nous avons parlé à certains d’entre eux avant le lancement de la production et vous pouvez lire notre interview sur ce lien.

l’intrigue de La salle bondée nous transporte à Manhattan à l’été 1979. Dans ce contexte, un jeune homme est arrêté pour un crime macabre, et un détective improbable est forcé de résoudre le mystère derrière lui avant que le vrai criminel ne frappe à nouveau.

Si vous vous demandiez quelle était la structure de « La salle bondée », nous vous disons qu’il s’agit pour le moment d’une seule livraison. La qualité et la taille des acteurs impliqués font qu’il nous est difficile de profiter d’une autre saison de cette production.

+Combien de chapitres aura The Crowded Room

Jusqu’à présent, les trois premiers épisodes de cette série sont déjà sortis sur AppleTV+. Avec un total confirmé de 10 chapitres, « La salle bondée » Il sera diffusé chaque semaine, permettant aux téléspectateurs de se plonger dans ce récit intrigant pendant plusieurs semaines. La production promet de nous garder sur le bord de nos sièges à chaque nouvel épisode, révélant plus de secrets et de rebondissements au fur et à mesure qu’il se déroule.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?