Apple TV+ : ce sont les vrais personnages de WeCrashed, la série de Jared Leto et Anne Hathaway

AppleTV+

Le 18 mars, la production tant attendue centrée sur le monde des espaces de divertissement a été créée. cotravail. Il sera composé d’un total de 8 épisodes.

© AppleTV+La série a déjà sorti trois épisodes.

La semaine dernière, il est arrivé AppleTV+ une nouvelle série avec rien de plus et rien de moins que Jared Leto et Anne Hathaway. On parle de Nous nous sommes écrasésqui, inspiré d’événements réels, raconte l’ascension et la chute d’un empire qui s’est construit autour d’espaces de coworking, connus sous le nom de Nous travaillons. Il est composé d’un total de 8 épisodes et sa structure est née d’un podcast homonyme animé par David Brun.

Au Nous nous sommes écrasés, Léto met sur la peau de adam neumanla personne chargée de construire cet empire avec son partenaire, Rebekah Neumann (Hathaway). Neumannoriginaire d’Israël, était un entrepreneur qui avait compris que cotravail cela pourrait devenir un style de vie et vers cet horizon il a marché. Ainsi, l’objectif de contaminer les gens avec cette idée durable et économique qui consiste à partager les bureaux entre les travailleurs a été évoqué. La personne chargée de l’aider était Rébeccaqui a révélé dans une interview avec L’école de la grandeur que le but n’était jamais de gagner de l’argent mais de promouvoir ce style de vie.

Cependant, la façon d’être de Adam. Une entreprise qui avait des bureaux dans plus de 100 villes et près de 30 pays a fini par tomber en raison des actions de Neumann, qui est devenu un dépensier invétéré qui prêtait rarement attention à comment et où il dépensait l’argent qu’il utilisait. Pour cette raison, en quelques années seulement, il a dû se retirer et démissionner de son poste au sein du conseil d’administration de Nous travaillons.

La connexion avec Gwyneth Paltrow

L’un des points les plus frappants de Nous nous sommes écrasés passe par la mention de l’actrice Gwyneth Paltrowde qui Rébecca dit être le cousin. En fait, il va jusqu’à dire Adam qui passe son temps libre à écrire pour son blog bien-être Paltrowconnu comme goop. Un site qui porte ce nom car une conseillère en image a assuré à l’artiste que les marques à succès ont généralement un double « o », alors elle les a ajoutés à ses initiales : généraliste.

Bien que cela ressemble à une invention, un moyen de gagner une réputation qui peut facilement rappeler le cas de Inventer Annala directive de Nous travaillons était vraiment un parent de l’interprète de Hombre de Hierro et Se7fr. Rébecca Elle est fille de Bob Paltrowle frère de Bruce Paltrowpère de Gwyneth. Pendant un moment, il a essayé de suivre les traces de son familier, mais sous le nom Rebecca Keithbien qu’il n’ait eu que quatre rôles très mineurs avant de quitter l’activité.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂