Apple TV+ : ce sera la série Tom Holland avec Amanda Seyfried

L’acteur de Spider-Man et l’actrice de Mank se sont réunis dans une méga production pour la plateforme de streaming. Ici, nous vous disons tout sur The Crowded Room et les personnages qu’ils incarneront.

Tom Holland et Amanda Seyfried, ensemble pour Apple TV+.

Il a montré son talent avec Peter Parker dans homme araignée et maintenant il brille dans la peau de Nathan Drake avec Inexploré. C’est l’incroyable travail présent qu’il traverse Tom Holland, qui a déjà des vues tournées vers l’avenir et qui pointe vers de nouvelles productions plus que prometteuses. L’un d’eux vous éloignera du grand écran et sera 100% lié à une plateforme de streaming. Connaître les détails mis à jour sur son prochain projet!

Réalisé par Joe et Anthony Russo, le joueur de 25 ans a clairement indiqué qu’il pouvait faire bien plus que de simples films d’action. Allé avec Cerisele drame original de AppleTV+, qui a relevé un nouveau défi d’acteur et a à son tour ouvert une immense porte sur le monde des services d’abonnement. C’est à partir de cette bande qu’il a commencé à travailler avec la société de divertissement qui travaillera désormais en tant que producteur de son prochain défi.

C’est une série intitulée La salle bondéeoù l’acteur populaire jouera aux côtés Amanda Seyfrieddont le dernier rôle – dans le film homme de David Fincher – a été récompensé par une nomination aux Oscars. De cette façon, ils promettent de former un duo surmontant qui tentera de s’imposer comme la grande première de l’année prochaine si l’on parle de séries. L’actrice a également annoncé qu’elle dirigerait également Le décrochagela prochaine bande de Hulu.

En quoi consistera-t-il ? Alors que Tom Holland servira de producteur exécutif de l’émission, la direction restera entre les mains de Kornel Mundruczocinéaste en charge du succès de Morceaux de femme. L’histoire s’étendra sur 10 épisodes qui seront diffusés exclusivement sur Apple TV+ et qui formeront un drame d’anthologie dans lequel la vie de personnages très différents sera exposée mais avec un point commun : ils vont vaincre la maladie mentale.

Dans le cadre de cette histoire inspirante, l’acteur d’Uncharted incarnera Danny Sullivan, tandis qu’Amanda Seyfried incarnera Ray, psychologue et mère célibataire. Pour le moment, les détails du complot qui était sous la responsabilité de Akiva Goldsmanqui était basé sur des faits personnels et une biographie L’esprit de Billy Milligan par Daniel Keyes.

