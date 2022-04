Apple TV+ : à quoi s’attendre de la deuxième saison de Severance

in

Presque tout le monde parle de gravité. La série créée par Dan Erickson a été comparé plus que positivement aux premiers épisodes de Miroir noirle travail de charlie brookeret a fait AppleTV+ montrez une fois de plus qu’en matière de productions originales, vous êtes parmi les meilleurs. Vendredi dernier, le neuvième épisode a été diffusé, avec lequel la première saison s’est terminée.

Juste avant la sortie de « Le nous nous sommes » (le nous que nous sommes), AppleTV+ s’est chargé d’officialiser la réalisation d’un deuxième volet du spectacle. Si vous ne l’avez pas encore vu, nous vous dirons de quoi il s’agit, vous pouvez donc courir le voir et éviter les spoilers. Le principe se résume essentiellement à une entreprise, lumièrequi a mis au point une puce qui, une fois insérée dans la tête de ses employés, leur permet de diviser leur vie personnelle et professionnelle : tout ce qui se passe au travail ne sera pas mémorisé par le travailleur à la maison et vice versa.

Cette série de critiques viscérales du système de travail actuel, dans lequel l’aliénation est présente pratiquement partout et a été renforcée par la bureau à domicile et la pandémie a laissé tout le monde sans voix avec sa fin de saison. Grâce au sacrifice de Dylanles trois autres salariés de la zone d’affinage des macrodonnées ont réussi à se sensibiliser à l’étranger et à vivre, quelques instants, dans le monde réel.

La tragédie de Mark S.

Après la fin qui a été vue de gravitéil y avait plusieurs questions qui ne trouveront pas de réponse avant le retour de la série à AppleTV+. L’un des plus importants concerne ce qui est arrivé à Marquerqui est venu s’enfuir et dire « Elle est en vie » (faisant référence à sa femme, gemmeque tout le temps on disait qu’elle était morte mais qu’elle était l’une des employées de lumière). Seule sa sœur a pu lui parler directement. Marquer du bureau, il sera donc intéressant de voir si cette conversation l’a aidé à déchiffrer les paroles sur gemme. De plus, il faudra voir si, maintenant que tout est connu, il tentera de le convaincre de quitter son emploi.

La romance d’Irving et Burt

du bon John Turturro et Christopher Walken ils ont construit une romance interdite au bureau qui ne s’est concrétisée que par quelques pinceaux et touches de la main. Sortir dans la réalité, la première chose Irving Ce qu’il a fait, c’est se rendre compte que dans sa vie privée, il n’avait personne. Alors, à toute vitesse, il partit à la recherche de Burtqu’il a trouvé sur une carte qui avait son « outtie » (comme ils appellent les employés dans la vraie vie). Là, il a découvert que Burt est en couple avec un autre homme dans la vraie vie, mais peut-il lui faire part de la romance de son « innie »?

Les aveux de Helly

L’une des grandes révélations du dernier épisode de gravité était de nous faire savoir que enfer était en fait l’une des filles de les Eagan. L’ironie de vouloir montrer que la puce n’était pas nocive et de finir par voir comment sa « innie » devenir l’un des révolutionnaires (et le premier à déclencher le chaos) au bureau était l’un des meilleurs fils de discussion de la première saison. Dans le monde réel, enfer Elle a même dit que tout cela n’était qu’une farce et qu’ils voulaient s’échapper, mais la prendront-ils au sérieux ?

Le destin de Dylan

Dylan il a été le premier à découvrir qu’ils pouvaient se réveiller dans le monde extérieur en tournant quelques boutons et c’est lui qui a planté la graine du plan d’évasion. Ayant fait cela, il s’offrit en sacrifice et resta à l’intérieur de Lumon, pour faire fonctionner les machines pendant que les autres s’éteignaient. Après une scène très tendue, Milchick a réussi à entrer dans la salle de contrôle et à l’abattre pour mettre fin à la catastrophe. Y aura-t-il des conséquences pour lui ?

Chips dans le monde extérieur et Regabhi

Indépendamment de ce qui arrive à ses personnages principaux, gravité a tout laissé prêt à alimenter le feu du débat : l’idée que les puces de lumière Ils ne sont pas seulement dans les bureaux de l’entreprise, mais sont également appliqués dans des cas tels que ceux des femmes enceintes qui ne veulent pas traverser toutes les souffrances de la conception. Ce sujet vient d’être introduit, ainsi que l’idée que la technologie peut être inversée grâce à la connaissance de Regabhil’un des responsables de l’installation des puces d’origine qui est persécuté par les propriétaires de lumière et ce pourrait être l’axe du deuxième volet.

