Apple TV a dévoilé la bande-annonce de The Essex Serpent, la nouvelle série de Tom Hiddleston

Après avoir joué dans des tubes comme Loki, Tom Hiddleston plonge dans une nouvelle aventure avec Apple TV. Découvrez la première bande-annonce de le serpent d’essex!

© GettyTom Hiddleston

Ça ne fait pas de doute que Tom Hiddleston Il est l’un des acteurs les plus importants de merveille. C’était son rôle Loki celui qui l’a amené à la plus haute estime des fans de la franchise malgré le fait qu’au début, il n’était qu’un personnage secondaire. Le Dieu de la déception est l’un des membres les plus importants de l’histoire des super-héros les plus célèbres au monde et continue de croître.

En fait, l’année dernière, quand Marvel et Disney Plus ont créé la série officielle Loki, Tom Hiddleston a gagné une place encore plus spéciale dans la franchise. De plus, de toutes les bandes que le plus grand studio d’Hollywood a créées sur la plateforme de streaming, c’est la seule qui aura une deuxième saison. Pourtant, dès l’arrivée des nouveaux épisodes de cette fiction, l’acteur a déjà un nouveau projet sur le point de sortir.

Il s’agit de le serpent d’essexqui arrivera sur Apple TV le 13 mai et vient de sortir sa première bande-annonce officielle. Basé sur le roman homonyme de Sarah Perry, dans cette bande Hiddleston partage l’écran avec Claire Danes où les deux jouent respectivement un berger et un chercheur. Et, sous la direction de Clio Barnard, ce strip fera beaucoup parler de lui.

C’est qu’en seulement six épisodes, dont deux sortiront le 13 mai puis un par semaine jusqu’au 10 juin, Tom Hiddleston change complètement d’essence et de personnalité. Et, encore une fois, l’acteur démontre une nouvelle fois sa polyvalence avec un personnage totalement différent de celui auquel il est habitué. De plus, la bande-annonce le montre sous son meilleur jour.

Le synopsis officiel de le serpent d’essex Il dit: « Situé dans l’Angleterre victorienne avec un casting étoilé dirigé par des Danois, Tom Hiddleston, Frank Dillane, Clémence Poésy et Hayley Squires, « The Essex Serpent » suit la veuve londonienne Cora Seaborne (Danois) qui déménage dans l’Essex pour enquêter sur des rapports sur un mythique serpent. Elle forme un lien surprenant de science et de scepticisme avec le pasteur local (Hiddleston), mais lorsque la tragédie frappe, les habitants l’accusent d’avoir leurré la créature.”.

