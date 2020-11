Apple travaillerait sur un iPad Mini de 6e génération, qui devrait être annoncé au premier semestre 2021

Tendance FP13 nov.2020 14:51:00 IST

Bien qu’il y ait eu des rumeurs selon lesquelles Apple allait interrompre sa gamme d’iPad Mini une fois qu’il lancera l’iPhone pliable, il s’avère que la société pourrait effectivement travailler sur son iPad Mini de 6e génération. Les spécifications de l’appareil ont été divulguées cette semaine par un pronostiqueur réputé, affirmant que l’appareil viendrait avec un design industriel similaire aux derniers iPad Air et iPad Pro.

Selon @ 000leaker, l’iPad Mini 6 sera doté d’un écran Liquid Retina de 8,5 pouces et sera alimenté par la puce A14 Bionic. Il sera également livré avec 4 Go de RAM et deux batteries. Il arborera un port USB Type-C contrairement à l’iPad Mini 5 qui est livré avec un connecteur Lightning. L’appareil peut également conserver les mêmes caméras que l’iPad Air 4. L’appareil prend également en charge l’Apple Pencil 2.

iPad 9:

iPad Air 3ème génération renommé iPad 9ème génération

Disponible en septembre 2021 – 0-0-0 (@ 000leaker) 9 novembre 2020

Selon un rapport par Vérification du cahier, il semble qu’Apple ait repris le matériel de l’iPad Air 4 et l’ait placé dans un châssis plus petit. Cependant, il n’y a pas de clarté quant au moment du lancement de l’iPad mini 6 ou au coût de l’appareil.

Cependant, l’analyste fiable Ming-Chi Kuo avait déclaré plus tôt dans l’oreille qu’un iPad mini de 8,5 pouces de nouvelle génération pourrait être annoncé dans le premier semestre de l’année prochaine. Selon Kuo, la dernière fois qu’Apple a actualisé l’iPad mini était en mars 2019. Kuo s’attend à ce qu’Apple inclue un nouvel adaptateur secteur 20 W avec les deux modèles d’iPad.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂