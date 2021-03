Apple travaillerait sur HomePod avec un écran et une caméra

Selon un initié Apple, le HomePod mini n’aurait pas dû être le dernier haut-parleur intelligent du fabricant. On prétend que les Californiens travaillent également sur un modèle avec un écran et une caméra à la Google Nest Hub et Amazon Echo Show.

Du moins, c’est ce que rapporte Mark Gurman de Bloomberg. Son article porte principalement sur un capteur de température et d’humidité inutilisé dans le HomePod mini. Selon le rapport, Apple a travaillé dans le passé sur de nouveaux haut-parleurs intelligents « avec écrans et caméras ». Un lancement n’est cependant pas imminent.

Notes dans tvOS

Selon Bloomberg, Apple semble au moins jouer avec l’idée de rivaliser avec des appareils tels que le Nest Hub 2, l’Echo Show ou le portail Facebook. Cela correspond également au message de MacRumors selon lequel Apple a intégré des frameworks pour FaceTime et iMessage dans la version bêta de tvOS 14.5. Depuis avril 2020, tvOS fournit le cadre logiciel de base pour le HomePod et non plus pour iOS.

L’accent est actuellement mis sur le HomePod mini

Les appels audio FaceTime peuvent actuellement être effectués avec le HomePod et le HomePod mini. Selon MacRumors, les nouveaux frameworks de tvOS 14.5 devraient différer fondamentalement du code existant. Reste à savoir si Apple utilisera un jour les nouveaux modules logiciels pour FaceTime pour un HomePod avec un écran.

Récemment, Apple avait officiellement confirméque l’ancien HomePod sera abandonné et que la société se concentrera à l’avenir sur le HomePod mini.