Apple travaillerait sur de nouveaux processeurs 32 cœurs basés sur ARM, qui pourraient être lancés à la fin de 2021

Apple travaille sur un nouveau processeur basé sur ARM avec 32 cœurs de processeur hautes performances. Ceux-ci pourraient entrer en production et apparaître sur un Mac à la fin de 2021, signalé Bloomberg. Selon le rapport, le processeur pourrait également faire son chemin vers le nouveau «Mac Pro demi-taille» en 2022. En dehors de cela, Apple travaille également sur des mises à niveau graphiques plus coûteuses avec 64 et 128 cœurs dédiés pour ses machines haut de gamme. Selon le rapport, les nouvelles puces graphiques seraient plusieurs fois plus rapides que les modules actuels qu’Apple utilise de Nvidia et AMD dans son matériel Intel.

Des gens familiers avec l’affaire ont dit Bloomberg que les ingénieurs de la société travaillent sur un certain nombre de successeurs de la puce personnalisée M1. Selon eux, ces puces dépasseront considérablement les performances des dernières machines équipées de puces Intel.

La puce M1 d’Apple a été dévoilée dans un nouvel ordinateur portable MacBook Pro d’entrée de gamme qui est un ordinateur de bureau Mac mini rafraîchi ainsi que dans la gamme MacBook Air.

La prochaine série de puces dont la sortie est prévue au printemps 2021 ou plus tard à l’automne de l’année par la société est destinée à être placée sur des versions mises à niveau du MacBook Pro, à la fois des ordinateurs de bureau iMac d’entrée de gamme et haut de gamme. , et plus tard une nouvelle station de travail Mac Pro. Le rapport ajoute que la société prévoit que les deux prochaines gammes de puces Apple seront plus ambitieuses et qu’elle espère terminer la transition d’Intel et de son propre silicium en 2022.

Les puces Mac d’Apple, comme celles de l’iPhone, de l’iPad et de l’Apple Watch, utilisent une technologie sous licence d’Arm Ltd, la société de conception de puces dont les plans sous-tendent une grande partie du mobile. Apple conçoit les puces et les envoie ensuite pour production à Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., qui a pris la tête d’Intel dans la fabrication de puces.

