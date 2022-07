Apple travaille sur un mode de verrouillage pour iPhone, iPad et Mac pour se protéger contre les logiciels espions

07 juillet 2022 12:53:08 IST

Apple prétend souvent que ses produits sont les meilleurs en termes de confidentialité et de sécurité. C’est quelque chose que la plupart des utilisateurs d’Apple croient également. Cependant, les développements récents autour de Pégase et Logiciel espion Ermite ont sérieusement écorné l’image d’Apple d’être l’un des écosystèmes les plus sécurisés et les plus respectueux de la vie privée.

Pour contrer cela, Apple a annoncé mercredi son intention de lancer une nouvelle fonctionnalité pour ses iPhones, iPads et Macs, appelée Lockdown Mode. Cette nouvelle fonctionnalité vise à ajouter une nouvelle couche de protection pour les défenseurs des droits de l’homme, les dissidents politiques et autres utilisateurs généraux contre les attaques de piratage sophistiquées.

Plus tôt cette année, deux sociétés israéliennes de cybersécurité ont exploité le logiciel d’Apple pour s’introduire à distance dans les iPhones sans que la cible ait besoin de cliquer ou d’appuyer sur quoi que ce soit. L’une de ces entreprises était le groupe NSO, les personnes derrière le logiciel espion Pegasus. Apple a en fait poursuivi le groupe NSO qui avait réussi à faire pression sur le gouvernement américain pour les placer sur une liste noire commerciale.

Le « mode de verrouillage » est initialement proposé en tant que version de test afin que les chercheurs en sécurité puissent aider Apple à identifier les bogues ou les faiblesses. Apple publie généralement ses principales mises à jour des systèmes d’exploitation de ses appareils fin septembre.

Apple a également annoncé que toute personne pouvant trouver des vulnérabilités dans le nouvel ensemble de fonctionnalités recevra 2 millions de dollars conformément au programme Apple Security Research Device.

Contrairement à la pléthore d’autres fonctionnalités de sécurité qu’Apple intègre dans son logiciel, le mode de verrouillage est destiné à servir de bouton d’urgence qui, selon Apple, ne sera nécessaire que pour un petit nombre de ses utilisateurs.

Apple espère publier cette nouvelle fonctionnalité lors de l’annonce la série iPhone 14, lors de leur événement de lancement d’automnelorsqu’ils annoncent également le nouvel iOS 16.

Lorsqu’il est activé, le nouveau mode de verrouillage bloque la plupart des pièces jointes envoyées à l’application Messages de l’iPhone, ainsi qu’à d’autres applications de messagerie instantanée. Seules les images seront autorisées.

De plus, certaines invitations et demandes de service entrantes, y compris les appels FaceTime, sont bloquées si l’utilisateur n’a pas déjà envoyé d’appel ou de demande à l’initiateur. De plus, toutes les connexions filaires avec un ordinateur ou un accessoire sont bloquées lorsque l’iPhone est verrouillé.

