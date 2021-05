Apple travaille sur un iPhone pliable de huit pouces qui sera lancé en 2023, selon Kuo

L’analyste et fuiteur bien connu d’Apple, Ming-Chi Kuo, a déclaré dans une note aux investisseurs vue par MacRumors qu’Apple lancerait un iPhone pliable de huit pouces en 2023. L’appareil aura un écran OLED flexible et utilisera une technologie qui, actuellement, teste déjà sur l’interface tactile du Homepod.

Ce n’est pas la première fois que l’on entend parler de ce mouvement d’Apple, depuis ce futur appareil pliable a fait l’objet de discussions à l’occasion ou à d’autres. De plus, nous savons qu’Apple a des brevets liés à l’iPhone pliable et, en fait, ce n’est pas la première fois que Kuo anticipe qu’Apple y travaille. Cependant, c’est la première fois que l’analyste donne quelques détails sur la technologie que nous verrons implémentée dans le terminal.

Jusqu’à 20 millions d’iPhones pliables d’ici 2023

Selon Kuo, Apple lancera probablement un iPhone pliable avec un écran OLED flexible de 8 pouces et une résolution QHD +. Samsung Display serait le fournisseur exclusif de ces écrans et Samsung Foundry serait la caractéristique exclusive de DDI. Kuo s’attend également à ce que l’iPhone pliable utilise la technologie des nanofils d’argent de TPK Holdings en raison des avantages par rapport à la technologie Y-Octa de Samsung Display. Dans les mots de Kuo:

«Les futurs appareils de pliage nécessiteront une technologie tactile qui prend en charge plusieurs plis (par rapport à un seul pli dans les smartphones pliants actuels), un écran enroulable moyen ou grand et une durabilité. Lorsque l’on compare les avantages des spécifications précédentes, le nanofil d’argent est similaire ou mieux que le Y-Octa de SDC. «

Kuo explique qu’Apple utilise déjà ces nanofils d’argent pour l’interface tactile du Homepod, quelque chose qui aurait permis à Apple de mieux comprendre la technologie afin de l’utiliser à plus grande échelle dans des appareils avec un écran plus grand. Et en parlant d’échelle, l’analyste assure que:

« Sur la base du plan de capacité demandé par Apple, nous prévoyons que les expéditions de l’iPhone pliable atteindront 15 à 20 millions d’unités en 2023. »

Pour le moment ce n’est qu’une fuite et assez loin dans le temps, il faudra donc s’armer de patience. Les mobiles pliables existent depuis un certain temps, mais sont actuellement des appareils coûteux qui font leurs premiers pas. Avec un peu de chance la technologie devient moins chère et meilleure avec le passage du temps et c’est à ce moment qu’Apple décide de franchir le pas, mais encore une fois, une question de temps.

Via | MacRumeurs