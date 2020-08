Apple travaille sur l’introduction de capteurs tactiles dans les AirPods, montre une fuite de demande de brevet

Tendance FP29 août 2020 16:05:45 IST

Les futurs AirPods d’Apple pourraient être livrés avec différents contrôles, la société essayant de passer à un système tactile capacitif à partir du capteur de force existant.

Une récente demande de brevet, intitulée «Portable Listening Device with Sensors», qui a fait surface en ligne, révèle que la société basée à Cupertino travaille à l’introduction d’un plus grand nombre de commandes basées sur les gestes. Au lieu des coups forts habituels ou des pressions prolongées, un simple glissement répondra aux appels ou sautera des morceaux de musique pour vous.

Les capteurs tactiles nouvellement taquinés couvriraient la meilleure partie de l’extérieur de l’AirPod, rapporte GSM Arena et le reste dépend de la façon dont les données seront acheminées vers l’appareil via le capteur.

Alors que la plupart de la description de l’appareil dans la demande de brevet correspond à la description des AirPods ou AirPods Pro existants, le seul nouveau facteur semble se concentrer sur la configuration du capteur des oreillettes, a rapporté Apple Insider.

L’application lit que les AirPods auront une «surface extérieure qui définit une forme de l’écouteur de telle sorte que l’écouteur est dimensionné et formé pour être au moins partiellement inséré dans l’oreille d’un utilisateur». Il mentionne également que le «capteur tactile» sera placé «à l’intérieur du boîtier et à côté de la surface extérieure».

L’application nous a également fourni une définition simple de la configuration imminente. Le nouveau capteur définira une «région tactile» située à une «partie de la surface extérieure du boîtier». Il sera «configuré pour générer un signal d’interaction en réponse à la détection d’un contact du doigt d’un utilisateur».

Bien que le document ne fasse pas de distinction entre les capteurs, il précise que lorsqu’un utilisateur touche le dispositif, le système “détecte le contact via un changement de capacité”.

