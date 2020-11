Apple travaille activement sur un prototype pliable, qui sera lancé en septembre 2022: rapport

Tendance FP17 nov.2020 17:28:53 IST

Apple est en avance depuis sa phase de planification pour les téléphones pliables, car un rapport suggère que la société basée à Cupertino a envoyé plusieurs prototypes de ses téléphones à clapet à son fournisseur de fabrication Foxconn pour des tests. Un portail chinois Actualités économiques quotidiennes cité sources de la chaîne d’approvisionnement pour indiquer que le développement des machines pliables se poursuit à un rythme intensif. Outre l’acquisition de divers brevets sur les conceptions de plis, la société demande également à la chaîne d’approvisionnement de Taiwan d’envoyer des échantillons à tester.

Le rapport a ajouté qu’Apple réfléchissait actuellement à l’utilisation de la technologie OLED ou micro-LED pour le premier écran pliable de l’iPhone. Cette décision est importante car les deux écrans affecteront les méthodes d’assemblage ultérieures qui sont assez différentes l’une de l’autre. Le rapport a également affirmé que la société lancerait les iPhones pliables en septembre 2022.

À l’heure actuelle, l’entreprise teste l’écran et le roulement des produits. Les fabricants taïwanais With New Nikko serviront de fournisseur principal pour l’assemblage avec Hon Hai. En outre, il existe plusieurs partenaires pour examiner le roulement. Le rapport a affirmé que Samsung fournirait le panneau pour les écrans et que le travail est effectué à une vitesse rapide pour correspondre à la date cible de lancement.

Il a été rapporté que Foxconn a été invité à tester le composant de pliage des appareils plus de 100 000 tests d’ouverture et de fermeture. Le rapport chinois note que cette procédure est courante et que les ordinateurs portables ordinaires subissent des tests d’ouverture et de fermeture de 20 000 à 30 000 fois. Mais un smartphone nécessite plus de tests. Rien n’a été révélé sur les prochains smartphones pliables.

Auparavant, Jon Prosser avait tweeté que le téléphone pliable Apple comportera deux panneaux d’affichage séparés qui ont été connectés par une charnière.

Les mèmes sont drôles – mais il ne semble pas qu’ils aient simplement collé deux téléphones ensemble. Même s’il s’agit de deux panneaux distincts, lorsque les écrans sont étendus, cela semble assez continu et transparent. – Jon Prosser (@jon_prosser) 15 juin 2020

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂