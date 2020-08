“Apple tient en otage Unreal Engine”, l’accusation d’Epic Games (soutenue par Microsoft)

le affrontement entre Epic Games et Apple sur la présence de Fortnite dans l’App Store est susceptible d’impliquer des centaines d’autres entreprises qui développent des jeux, des applications et des logiciels sur les systèmes Mac. La maison Cupertino a communiqué ces derniers jours au développeur Fortnite qu’elle révoquerait bientôt l’autorisation de développer sur ses plates-formes le populaire Unreal Engine, créé par Epic Games et à la base de nombreux jeux créés par des développeurs externes et des programmeurs indépendants. Cette décision a provoqué la ferme réaction d’Epic, qui, après avoir demandé à un tribunal américain de bloquer la décision, a récemment accusé Apple de tenir en otage l’Unreal Engine, en l’utilisant essentiellement comme monnaie d’échange pour le conflit en cours.

La réaction en chaîne

Nous avons déjà parlé de l’importance de l’Unreal Engine quand Apple a menacé son avenir pour la première fois, il y a quelques jours. Le logiciel vient utilisé sur les ordinateurs du monde entier créer des jeux du plus haut niveau qui sont ensuite publiés sur toutes les plateformes; Empêcher une version Mac de celui-ci signifie empêcher les milliers de développeurs qui l’utilisent de développer leurs propres jeux pour PC, Mac, Android, iOS et console. En bref, cette décision risque de déclencher une réaction en chaîne qui endommagerait Epic Games en premier lieu – qui ne pourrait plus licencier Unreal Engine aux développeurs sur les systèmes Apple – mais aurait également des répercussions sur les développeurs externes et donc sur les joueurs eux-mêmes.

Le soutien de Microsoft

Il y en a un pour le prouver Déclaration de Microsoft à l’appui de la position d’Epic dans le litige concernant le moteur graphique. La maison Redmond craint que le déménagement de la maison Cupertino n’affecte le travail de nombreux développeurs qui créent des jeux pour sa série de consoles Xbox, et dans la déclaration sur le sujet publiée ces heures-ci, elle déclare que le blocage du développement d’Unreal Engine sur les systèmes Apple “Cela désavantagera tous les développeurs qui ont créé, créent ou ont l’intention de créer des jeux à l’aide d’Unreal Engine.” Dans son secteur, en effet, le logiciel d’Epic a peu de rivaux en termes de potentiel et d’exhaustivité. Le risque est donc que les développeurs doivent choisir entre opter pour un moteur graphique différent – au détriment de la qualité de leurs titres – ou arrêter d’utiliser les produits Mac pour poursuivre le développement de jeux – là encore avec des résultats qui pourraient avoir un impact sur la qualité finale de produits.