Apple supprime les applications « plus anciennes et obsolètes » de l’App Store, les développeurs indépendants sont vexés

25 avril 2022 14:21:37 IST

Apple a décidé de supprimer les applications « plus anciennes et obsolètes » de l’App Store. Dans un e-mail intitulé « App Improvement Notice », qui a été envoyé aux développeurs iOS et macOS, Apple a déclaré qu’ils supprimeraient les applications qui n’ont pas été mises à jour par les développeurs « dans un délai significatif ».

Depuis qu’ils ont reçu l’e-mail, les développeurs se sont tournés vers Twitter pour appeler Apple à propos de cette nouvelle politique et des raisons pour lesquelles elle peut être nocive pour les développeurs à petite échelle. La principale raison pour laquelle Apple souhaite que les développeurs mettent à jour leur application est qu’ils puissent porter leurs applications sur les dernières API d’Apple. Leur raisonnement est que les nouvelles versions des applications basées sur les nouvelles API amélioreraient l’expérience utilisateur sur ses nouveaux appareils.

Apple a été confronté à plusieurs allégations et cas de comportement anticoncurrentiel, le plus célèbre d’entre eux étant l’affaire Epic contre Apple. Plusieurs développeurs d’applications se sont plaints que bien qu’Apple ait donné à certains développeurs de porter leurs applications sur la nouvelle API, certains développeurs d’applications qui ont exprimé leur mépris des politiques d’Apple ont vu leurs applications supprimées sans aucun avertissement.

Un développeur, Protopop Games, qui porte le nom d’utilisateur « protopop » sur Twitter, a souligné qu’entre les différentes plates-formes et les différentes API, il devient presque impossible pour les développeurs d’applications indépendants de développer et de maintenir l’application sur autant de plates-formes différentes.

Je me sens malade. Apple vient de m’envoyer un e-mail disant qu’ils suppriment mon jeu gratuit Motivoto parce qu’il a plus de 2 ans. Cela fait partie de leur système d’amélioration des applications. Ce n’est pas cool. Les jeux de console de 2000 sont toujours disponibles à la vente. C’est une barrière injuste pour les développeurs indépendants. pic.twitter.com/7XNcLfiEcR – Jeux Protopop (@protopop) 23 avril 2022

Il a également souligné que même une mise à jour annuelle a le potentiel de perturber et de casser une application si gravement qu’elle ne fonctionne pas, ce qui signifierait essentiellement que les utilisateurs cesseraient d’utiliser l’application pour de bon.

Maintenant, on s’attend à ce que, avec le nouveau programme de Google, je mette à jour tous mes jeux tous les 2 ans, même si tout va bien avec eux. Même les mises à jour annuelles d’Unity cassent tellement le projet qu’elles ne fonctionneront pas. Ce n’est pas un défi insignifiant et ajoute un stress excessif. – Jeux Protopop (@protopop) 23 avril 2022

Un autre utilisateur, « erasmolbj », a souligné que certaines des propres applications d’Apple n’ont pas été mises à jour depuis des années.

https://t.co/vYGd9pIPs3 — EBellumat #useVPN (@erasmolbj) 23 avril 2022

Les développeurs d’applications indépendants travaillent avec un budget serré et ne peuvent évidemment pas mettre à niveau leurs machines chaque année, lorsqu’Apple annonce un nouveau MacBook Air ou un MacBook Pro. Une autre chose sournoise qu’Apple a implémentée ici est le programme dont les développeurs ont besoin pour porter leurs anciennes applications dans la nouvelle API, qui ne peut exécuter que macOS 10.12.6 ou une version plus récente. Tout système qui ne peut pas être mis à niveau vers cette version du système d’exploitation ne peut pas être utilisé.

