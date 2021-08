Apple Store relancé avec un tout nouveau look : découvrez toutes les nouveautés du site

04 août 2021 19:31:40 IST

Après avoir fermé mystérieusement son app store pendant une heure mardi, Apple l’a réintroduit avec une toute nouvelle apparence, ainsi qu’un onglet dédié sur la navigation de haut niveau de l’entreprise. Le nouveau look du Store est similaire à celui de l’application Apple Store pour iOS.

La boutique d’applications Apple repensée regorge de cartes et a une sensation plutôt mobile, ce qui permet un défilement fluide sur un téléphone, mais ce n’est pas aussi soyeux sur un ordinateur de bureau/ordinateur portable. Le magasin repensé contient des images et des liens vers les gammes de produits Apple (Mac, iPhone, AirPod, etc.) en haut du magasin. Certains liens vous dirigent vers les nouvelles pages de produits du magasin dédié indiquant la disponibilité, ainsi que des ressources utiles telles que des guides d’achat, des accessoires et du support.

La page principale du magasin contient des sections sur les nouveautés, des liens vers des pages d’assistance et plus encore. Les pages qui dirigent vers les achats des utilisateurs restent inchangées.

L’apparence du magasin aurait été rafraîchie en prévision de l’arrivée de la nouvelle gamme de la société, qui comprend l’iPhone 13, les nouveaux AirPod et les nouveaux MacBook Pro.

