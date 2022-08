Apple s’inspire du livre de jeu de Xiaomi et commencera bientôt à diffuser des publicités sur les applications par défaut de l’iPhone

in

Apple a positionné le iPhone en tant qu’appareil le plus sécurisé et le plus « convivial », qui ne suit pas vos activités. Eh bien, il semble que cela soit sur le point de changer, car Apple a décidé de s’inspirer du livre de jeu de plusieurs marques chinoises de smartphones. Apple teste une nouvelle fonctionnalité qui afficherait des publicités sur ses applications par défaut ou préinstallées.

C’est selon un rapport de Mark Gurman, un pronostiqueur notable qui se spécialise dans tout ce qui concerne Apple. Le rapport a révélé que Apple a en interne testé des annonces de recherche dans Maps pouvant afficher des recommandations lorsque vous recherchez des restaurants, des magasins, etc.

Apple a déjà affiché des publicités sur l’App Store, où les développeurs peuvent promouvoir leurs publicités en fonction des mots clés recherchés par les utilisateurs lors de la recherche d’une application.

De la même manière, selon Gurman, Apple pourrait afficher des publicités sur Maps, montrant que les entreprises payantes apparaissent en haut des résultats de recherche après avoir recherché des termes de recherche spécifiques.

Selon Gurman, Apple pourrait apporter des publicités à ses podcasts ainsi qu’à l’application Livres. Jusqu’à présent, les deux applications restent sans publicité. Apple souhaite également étendre l’affichage des publicités dans l’App Store dans d’autres parties telles que l’onglet Aujourd’hui ainsi que les pages de téléchargement d’applications.

Les annonces sur la page d’aujourd’hui peuvent également être affichées dans des cartes plus grandes avec « annonce » écrit sous le nom de l’application. D’autre part, les publicités sur les pages d’application individuelles seront visibles dans la section « Vous pourriez également aimer » surlignée en bleu.

Apple a introduit pour la première fois des publicités sur l’App Store en 2016 et affiche également des applications sur ses applications Stocks et News. En septembre dernier, la société a commencé à demander aux utilisateurs s’ils souhaitaient activer les publicités personnalisées qui apparaissent sur ces applications, conformément à sa propre politique de transparence du suivi des applications (ATT) qui a coûté des milliards de dollars aux plateformes sociales.

La décision d’Apple d’ouvrir davantage d’espaces publicitaires sur son App Store – et potentiellement sur Maps, Podcasts et Books – pourrait indiquer qu’Apple cherche à étendre encore plus son activité publicitaire.

En mai, un rapport d’Insider a révélé qu’Eddy Cue, vice-président senior des services d’Apple, prévoyait de restructurer l’activité de services d’Apple pour accorder plus d’attention au streaming et à la publicité. La branche services d’Apple, qui comprend la publicité et ses divers abonnements, a enregistré une augmentation de 12% de ses revenus au dernier trimestre.

