Apple serait en pourparlers avec Hyundai pour fabriquer sa toute première voiture électrique autonome

11 janv.2021 19:16:25 IST

Apple Inc a récemment révélé qu’elle prévoyait d’entrer dans le monde automobile avec une voiture entièrement électrique. Suite à cette révélation, Hyundai Motor Group aurait révélé qu’il était en pourparlers avec le géant de Cupertino pour produire son premier véhicule électrique. Hyundai Motor et Apple Inc signeront apparemment un accord de partenariat pour une voiture autonome dès mars et commenceront la production d’ici 2024 aux États-Unis, selon un rapport par Corée IT News.

Un autre rapport du Financial Times a rapporté que Hyundai est en pourparlers avec divers constructeurs automobiles mondiaux, minimisant ainsi sa certitude quant au partenariat potentiel.

Après avoir laissé entendre qu’il était en conversation avec Apple, Hyundai a par la suite tenté de rectifier ses commentaires en déclarant qu’ils recevaient des demandes de coopération potentielle de diverses entreprises au sujet des véhicules électriques autonomes.

Selon l’agence de presse ., avant que Hyundai ne modifie ses commentaires, avait déclaré que les entreprises prévoyaient de construire les voitures dans l’usine de Kia Motors en Géorgie, ou d’investir conjointement dans une nouvelle usine aux États-Unis pour produire 1 00 000 véhicules d’ici 2024 environ. La pleine capacité annuelle de l’usine proposée serait de 4 véhicules lakh.

Hyundai a récemment rendu compte de l’objectif de Hyundai Motor Group de diriger le mouvement EV et a présenté une toute nouvelle plate-forme EV dédiée qui soutiendra une gamme de véhicules Hyundai, Kia et Genesis à venir.

