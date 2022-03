Apple s’empare petit à petit du premier marché mondial du mobile pour une raison simple

Apple domine le marché mobile premium en Chine avec une part de marché de 63,50 %.

À la fin de l’année dernière, nous vous avions annoncé que le premier marché mondial de la téléphonie mobile, la Chine, était dirigé par deux des marques du groupe BBK Electronics, vivo et OPPO, avec une part de marché de 23 et 20 % respectivementtandis qu’Apple a été relégué à cinquième place avec une part de marché de 13%.

Eh bien maintenant, un rapport récent de Counterpoint Research révèle que Apple reste, petit à petit, avec le premier marché mondial du mobile pour une raison simple : domine le segment des terminaux premium en Chine.

Apple a augmenté sa part de marché en Chine de près de 10 % par rapport à l’année précédente

Selon ce rapport, la part de marché des terminaux Apple en Chine au sein du segment des terminaux premium, ceux qui coûtent plus de 600 dollars, a augmenté de près de 10% par rapport à l’année précédente, passant de 55,40% à partir de 2020 à 63,50% à partir de 2021ce qui a fait chuter de 8 % la part de marché des smartphones Android haut de gamme en Chine, passant de 44,60% de 2020 à 36,50% en 2021.

Même la Chine se rend à l’iPhone 13

En ce sens, Apple reste sur le marché mobile chinois car il a su profiter du vide laissé par Huawei sur le segment des terminaux haut de gamme pour se positionner comme le fabricant qui a vendu le plus de terminaux premium en Chine en 2021.

Une autre raison qui explique l’hégémonie de l’entreprise basée à Cupertino en Chine est qu’elle a un catalogue bien plus restreint que celui des fabricants de terminaux Androidpuisque beaucoup d’entre eux ont au moins deux modèles dans leur gamme premium, comme Xiaomi avec sa série Xiaomi 12 et Xiaomi 12 ProHonneur avec votre série Magie V et Magie 4 ou OPPO avec sa série Trouver N et Trouver X5.

Apple aurait pu gagner plus de 6 milliards de dollars en supprimant les chargeurs et les écouteurs

Il est possible que les terminaux premium avec Android récupérer une partie de la part de marché perdue en Chine en 2021 grâce aux nouveaux fleurons de 2022mais ce ne sera pas facile et une bonne preuve en est que les ventes de la nouvelle famille Xiaomi 12 ils ont chuté d’environ 60% par rapport à ceux de la série Xiaomi 11 de l’année précédente.

Rubriques connexes: Manzana

Inscrivez-vous à Disney+ pour 8,99 euros et sans permanence

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂