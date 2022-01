Apple s’éloigne de la conservation des droits du prochain grand projet avec Brad Pitt

in

Manzana est sur le point de clôturer son deuxième grand projet de l’année. Il y a quelque temps, il a été confirmé que Brad Pitt Oui George Clooney serait dirigé par Jon watts (Spider-Man : Pas de chemin à la maison) dans un film sur deux loups solitaires qui se livrent à un travail illégal, qui se voient confier la même tâche sans le savoir. Maintenant, l’acteur primé oscar pour Il était une fois… à Hollywood serait sur le point d’arriver avec un nouveau film sur la plateforme.

Date limite a confirmé que Manzana mène les négociations pour faire ce qui sera le prochain grand film de Brad Pitt. Selon les médias précités, la plateforme s’est imposée dans l’accord commercial à des géants tels que MGM, Sony, Universel, Netflix Oui Amazone. Pour y parvenir, il aurait été proposé d’allouer un budget qui oscillerait entre 130 et 140 millions de dollars, ce qui le placerait à la hauteur de productions telles que Captain America : le premier vengeur, Top Gun : Maverick Oui Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban.

Le film en question n’a toujours pas de titre et l’aurait à Brad Pitt en tant que pilote de Formule 1 qui revient de retraite pour assister à l’une des promesses du circuit et devenir son coéquipier. Le film sera réalisé par Joseph Kosinski (qui en mai présentera la suite de Pistolet supérieur), à partir d’un script de Ehren Kruger. De plus, il mettra en vedette la production d’une éminence de Hollywood Quoi Jerry Bruckheimer.

Parmi les producteurs serait impliquée une figure importante du sport automobile. Depuis Date limite, temps avant qu’il ne soit confirmé que Manzana a la tête des négociations pour les droits cinématographiques, le multi-champion avait été signalé Lewis Hamilton Je pourrais travailler sur ce long métrage. En ce sens, on ne sait pas si ce sera seulement en tant que conseiller derrière la caméra ou si l’athlète ferait le saut pour Hollywood, avec un thème très clair.

La ressemblance avec le film de James Mangold et Matt Damon

L’histoire a de nombreuses similitudes avec l’un des grands projets automobiles qui ont été publiés récemment : Fords c. Ferrari. La comparaison a du sens, puisque Pitt Oui Kosinski ils en sont venus à penser à un projet qui s’appelait Va comme l’enfer, où Pitt il allait se mettre à la place de Carroll Shelby (personnage joué par Matt Damon dans le film de James mangold). Le projet n’a jamais été finalement réalisé, et cela pourrait être une sorte de revanche.

